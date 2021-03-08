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跆拳道／突破疫情限制 國內推首場線上品勢賽
隨著世界疫情蔓延，不但影響經濟活動，運動產業更是低迷，台北市體育總會跆拳道協會及Mooto台灣特別舉辦台灣首次的線上跆拳道品勢公開賽，希望透過線上比賽的方式，仍舊可以有與國際選手切磋的機會。
在此之前，亞洲跆拳道World Taekwondo Asia（WT Asia）及世界跆拳道總會World Taekwondo（WT）分別在去年11月及12月舉辦了洲際及世界線上跆拳道品勢錦標賽，線上品勢比賽至此後被視為正式比賽。
線上跆拳道品勢比賽的方式為選手將指定品勢錄影後上傳，國際裁判依照影片內容評分、排名。賽後將獎狀及獎牌寄給選手；MOOTO盃為台灣首次的線上跆拳道品勢比賽，大會盼能吸引大量國內外選手參與。
MOOTO盃採用台灣本土應用程式軟體開發廠商的iTK OVR跆拳道賽事管理系統，也是全世界唯一符合跆拳道國際賽事規格的中文版管理系統；2021年台北MOOTO盃線上跆拳道錦標賽將於14日截止報名，影片上傳期間為24到29日，線上直播日期為4月9到11日。
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