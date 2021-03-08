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田徑／陳奎儒青年盃以賽代訓 先求健康完賽

中央社 / 新北8日電
陳奎儒。 中央社
陳奎儒。 中央社

「台灣欄神」陳奎儒去年全大運拉傷左小腿，今天在新北市全國青年盃田徑公開賽110公尺跨欄預賽，繳出14秒14，晉級決賽，陳奎儒表示，目前以健康完賽、以賽代訓為主。

陳奎儒去年11月在全國大專校院運動會男子110公尺跨欄預賽，找回身手，飆出本季最佳的13秒69，但卻在決賽前拉傷左小腿，錯過去年12月全國田徑錦標賽，歷經4個月養傷，選擇2月底的港都盃全國田徑錦標賽作為復出首站，但還在調整中，決賽跑出14秒32。

110年新北市全國青年盃田徑公開賽今天在板橋第一運動場登場，陳奎儒110公尺跨欄預賽繳出14秒14，排名分組第2，晉級決賽，他坦言，由於傷才剛好，有時候還是會覺得有點痠痛，目前先以健康完賽為主，並做好訓練時要求的東西。

陳奎儒目前訓練強度約提升到先前50%，未來將逐步增加強度，目標鎖定奧運，現階段將以賽代訓。

陳奎儒目前奧運積分排名第20，預計取40名前進奧運，他表示，由於出國後返台隔離恐影響現階段持續進行的復健訓練，考量排名還在安全名單內，除非積分有大幅變動，才會考慮赴國外參賽，後續將以國內賽事為主。

陳奎儒 田徑

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