桌球／日本綜合格鬥名將力挺福原愛 石井慧：小愛不需要道歉
北京奧運柔道金牌、現任MMA（綜合格鬥）名將石井慧在今（8日）接受《東京體育》訪問，針對日本前桌球好手福原愛爆發的不倫風波發表看法，他力挺福原愛並表示：「小愛不需要向大眾謝罪！應該要好好解放自己！」
石井慧表示：「奧運時期，我只有21歲，小愛大概也才10來歲吧（19），從那時開始我就覺得他好辛苦，從小就上電視，所有人都把『一定得成為好孩子』的標籤貼在她身上，她是個謙虛、厲害的人，在2006的杜哈亞運，我們曾搭過同一台電梯，她笑著跟我打招呼，此時在旁邊的M學長跟我說『那個笑容不是發自內心的笑』。」
記者問道：「難道她不是個普通的好人嗎？」石井表示：「她可能從小就習慣壓抑自己的感情，然而現在比起在個人網頁發表道歉啟事，我更希望她說出『吵死了，這是我個人的事，給我閉嘴！』這種話。」
記者最後問道：「作為一位離過婚的前輩，您有什麼建議嗎？」石井慧則回應：「如果老公真的有言語暴力，應該要對他提告！拿精神撫慰金！請徹底進行！」
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