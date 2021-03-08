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卡達公開賽復出 費德勒：從沒考慮退休之事

中央社 / 杜哈7日綜合外電報導
費德勒。 路透
費德勒。 路透

網球名將「瑞士特快車」費德勒本週將在卡達公開賽（Qatar Open）復出，他今天表示，在與傷痛搏鬥時，退休永遠都不是選項，膝蓋手術的恢復也「完全在掌控之中」。

39歲的費德勒（Roger Federer）去年1月在澳洲公開賽4強敗給塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）後休息至今，他今天坦言，像他這種年紀的選手，受傷後通常就不會復出。

他在卡達首都杜哈記者會上表示：「我知道40歲的人1年沒打之後很少回來。」

「我覺得還有些什麼，真的沒想過退休。」

去年動過兩次膝蓋手術的費德勒還說：「重點是我無傷無痛。」

「我非常高興能重返比賽。沒想到會隔這麼久。」

費德勒休息這段時間，看到納達爾（Rafael Nadal）在法國公開賽封王，追平他20座大滿貫賽冠軍紀錄；喬科維奇則在上月拿到澳網冠軍，生涯大滿貫賽冠軍也累積到18座。

Roger Federer Novak Djokovic

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