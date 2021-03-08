東奧腳步近 巴赫將順利連任國際奧會主席

受疫情影響延後1年的東京奧運5個月後就要開幕，備受審視的2022北京冬季奧運也將在不到1年後舉行，在此之際，巴赫將在本週順利連任國際奧林匹克委員會（IOC）主席。

法新社報導，巴赫（Thomas Bach）的第2任期必定會和他的第1任期一樣混亂，而在他4年新任期之初最迫切的議題，就是東京奧運。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響，國際奧會去年決定將東京奧運延後1年，改到2021年7月23日至8月8日舉行。

67歲、德國籍的巴赫原本早該在1896年首屆現代奧運舉行地、希臘首都雅典重新就任主席，但受到疫情影響未能如願。

現在，第137屆國際奧會年會（IOC Session）將改在奧會位於瑞士洛桑的總部舉行，成員10日至12日將透過視訊會議與會，執行委員會明天將先行開會為大會做準備。