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日媒民調 7成7日本民眾反對東奧開放海外觀眾

中央社 / 東京8日綜合外電報導
日媒民調：7成7日本民眾反對東奧開放海外觀眾。路透
日媒民調：7成7日本民眾反對東奧開放海外觀眾。路透

日本「讀賣新聞」所做的民調顯示，有高達77%的受訪日本民眾反對海外觀眾來觀賞東京奧運。東奧組委會正準備就是否開放外國觀眾做最後定奪。

法新社報導，由讀賣新聞所做的這份民調顯示，僅18%的受訪者贊成開放海外觀眾來日本，觀賞因新型冠狀病毒疫情而從去年夏天延至今夏的東京奧運。

東奧組委會上週表示，他們計畫本月作最後定奪。外界推測可能在25日聖火展開傳遞前敲定，但日本媒體披露，主辦單位已決定禁止海外觀眾。

東奧組委會主席橋本聖子5日時指出，組委會「真的很希望在滿場的各國觀眾觀賞下舉行賽事，但若情況不允許或醫衛設施無法臻於完美，就很難讓觀眾滿場的景況實現」。

民調還顯示，45%的受訪者同意，在一般情況下可開放本國觀眾入場，但48%的人反對。

讀賣這份民調是在3月5日到7日透過電話隨機抽訪，全體樣本1977人，有效樣本1066人。

聖火

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