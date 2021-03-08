聽新聞
test
0:00 / 0:00
網球／超越費德勒！約克維奇破紀錄 球王在位周數史上最長
就是今天！台灣時間3月8日，現任球王約克維奇(Novak Djokovic)正式打破「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）紀錄，以累積311周成為球王在位周數最長球員。
自2011年7月初嚐登基球王滋味後，與費德勒、「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)三方割據，而現年33歲的約克維奇持續展現他正處巔峰的宰制力，上個月又在澳網完成生涯第二度的三連霸，在納達爾當無緣四強後，就確定他將超車費德勒的310周紀錄。
39歲的費德勒過去在2次右膝手術後休兵，而今已在訓練基地杜哈回歸，預計將從ATP250賽事重新出發，也讓球迷期待他會拿出什麼樣的表現。而在澳網拿下亞軍的梅德維夫（Daniil Medvedev），因ATP啟用新的排名計算方式，也將在下周3月15日時擠下納德爾佔據第二，屆時將結束由網壇四巨頭霸佔排名16年的誇張紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言