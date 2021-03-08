網球／超越費德勒！約克維奇破紀錄 球王在位周數史上最長

就是今天！台灣時間3月8日，現任球王約克維奇(Novak Djokovic)正式打破「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）紀錄，以累積311周成為球王在位周數最長球員。

自2011年7月初嚐登基球王滋味後，與費德勒、「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)三方割據，而現年33歲的約克維奇持續展現他正處巔峰的宰制力，上個月又在澳網完成生涯第二度的三連霸，在納達爾當無緣四強後，就確定他將超車費德勒的310周紀錄。

39歲的費德勒過去在2次右膝手術後休兵，而今已在訓練基地杜哈回歸，預計將從ATP250賽事重新出發，也讓球迷期待他會拿出什麼樣的表現。而在澳網拿下亞軍的梅德維夫（Daniil Medvedev），因ATP啟用新的排名計算方式，也將在下周3月15日時擠下納德爾佔據第二，屆時將結束由網壇四巨頭霸佔排名16年的誇張紀錄。