慶祝戴資穎穩居球后紀錄 首度發行運動員造型悠遊卡

世界球后戴資穎在日前世界羽球聯盟（BWF）更新的世界排名中，已連續穩居152週的世界球后，曾4度與戴資穎合作的悠遊卡公司，這此也針對戴資穎去年奪得全英公開賽第3座冠軍發行造型悠遊卡，這也是台灣首張運動員造型悠遊卡，每張售價150元，3月10日起在4大超商開賣。

有世界球后、台灣之光之稱的戴資穎，今年開年就勇奪個人第3座世羽聯年終總決賽冠軍，積分突破10萬分穩居世界第一，取得奧運參賽權十拿九穩。

悠遊卡公司過去多次與戴資穎合作，前2次拿下全英公開賽時都曾發行過悠遊卡，這次拿下全英公開賽第3座冠軍獎盃，悠遊卡公司也取得其授權，第5度為世界后量身訂做造型悠遊卡。