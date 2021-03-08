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慶祝戴資穎穩居球后紀錄 首度發行運動員造型悠遊卡

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
為慶祝戴資穎奪得全英公開賽第3座冠軍，悠遊卡公司首度發行運動員造型悠遊卡。圖／悠遊卡公司提供
為慶祝戴資穎奪得全英公開賽第3座冠軍，悠遊卡公司首度發行運動員造型悠遊卡。圖／悠遊卡公司提供

世界球后戴資穎在日前世界羽球聯盟（BWF）更新的世界排名中，已連續穩居152週的世界球后，曾4度與戴資穎合作的悠遊卡公司，這此也針對戴資穎去年奪得全英公開賽第3座冠軍發行造型悠遊卡，這也是台灣首張運動員造型悠遊卡，每張售價150元，3月10日起在4大超商開賣。

有世界球后、台灣之光之稱的戴資穎，今年開年就勇奪個人第3座世羽聯年終總決賽冠軍，積分突破10萬分穩居世界第一，取得奧運參賽權十拿九穩。

悠遊卡公司過去多次與戴資穎合作，前2次拿下全英公開賽時都曾發行過悠遊卡，這次拿下全英公開賽第3座冠軍獎盃，悠遊卡公司也取得其授權，第5度為世界后量身訂做造型悠遊卡。

悠遊卡公司表示，首度嘗試發行運動員造型悠遊卡，採用戴資穎殺球動作作為卡片裁型；戴資穎造型悠遊卡每張售價150元，3月10日起在7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富及OK超商開賣，限量1萬張，售完為止。

為慶祝戴資穎奪得全英公開賽第3座冠軍，悠遊卡公司首度發行運動員造型悠遊卡。圖／悠遊卡公司提供
為慶祝戴資穎奪得全英公開賽第3座冠軍，悠遊卡公司首度發行運動員造型悠遊卡。圖／悠遊卡公司提供

戴資穎 羽球

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