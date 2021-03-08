羽球／殺球動作變悠遊卡 戴資穎又創新猷

我國「世界球后」戴資穎在泰國連3站打進決賽，球后在位周數已突破152周，曾4度與戴資穎合作的悠遊卡公司，特別針對小戴去年奪得全英公開賽第3座冠軍發行造型悠遊卡，這也是台灣首張運動員造型悠遊卡。

悠遊卡公司過去多次與戴資穎合作，前2次拿下全英公開賽冠軍時都曾發行悠遊卡，這次拿下全英公開賽第3座冠軍獎盃，悠遊卡公司也取得戴資穎的授權，第5度為世界球后量身訂做造型悠遊卡。

這是悠遊卡公司首度嘗試發行運動員的造型悠遊卡，特別採用戴資穎殺球動作作為卡片裁型，強力跳躍與揮拍動作，展現世界級運動員結實的肌肉線條與柔軟度。