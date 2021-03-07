台灣第一人！張家豪趕在20歲完成鐵人賽第100金

三鐵選手張家豪今天第一個衝過「2021維士比盃愛河國際鐵人三項競賽」終點，成為台灣運動史上首位在20歲贏得國內外鐵人賽「100金」的選手！他哽咽的說，這塊金牌獻給剛過世的「鋼鐵阿公」張漢章。

受疫情影響，國內外大型體育賽事都受影響停辦或延期。「2021維士比盃愛河國際鐵人三項競賽」今天在高雄舉行，張家班鐵人隊也南下參賽，選手張嘉家、張婷婷、張家豪三姊弟成為焦點。教練父親張勝凱說，疫情影響國內外賽事，張家班鐵人隊原計畫去年底前達成的300金目標，只能往後延遲。張家班2020年最終場鐵人賽在金門畫下句點，嘉家及家豪聯手拿下全場男、女總冠軍，累積鐵人金牌數推進到275面，今年首場鐵人賽，則是家豪個人挑戰第100面金牌的里程碑。

愛河鐵人三項競賽距離為51.5公里，包括游泳1.5公里、自行車40公里、路跑10公里。男子組前三名為張家豪、Carson Christen、林威志。張家豪的總時數是2小時0分36秒，在游泳、自行車與路跑三項成績都是第一，他在衝向終點時，心情激動，哽咽的說，3月8日是已過世爺爺的生日，他要將這塊金牌獻給永遠的「鋼鐵阿公」。

張家班鐵人隊選手父親張勝凱、女兒張嘉家與張婷婷，也組隊在鐵三角接力組中拿下第三名，大家穿著印有阿公照片的運動衣，象徵阿公也跟家人們參加了鐵人賽。張勝凱說，三鐵張家班的鋼鐵阿公張漢章，後來因中風行動不便，80歲時曾許下生日願望要上武嶺，家人為了幫阿公圓夢，去年暑假接力用自由車拉著特製輪椅成功登上標高3275公尺的武嶺。運動衣上的照片就是當天攻嶺成功的合照。

張家豪10歲就開始專攻鐵人三項，19歲拿下全運會銀牌，是新生代鐵人中的新星。「張家班」多次代表台灣出賽，三姊弟中的大姊張嘉家，是2018年雅加達巨港亞運會國手，二姐婷婷也是2018亞洲長距離鐵人三項錦標賽金牌；弟弟張家豪即將過21歲生日，趕在人生20歲時完成鐵人賽100金的目標。家豪表示將繼續努力，希望能朝奧運邁進。