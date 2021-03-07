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捱過新冠肺炎延期一年 地上最強人瑞續接東奧聖火任務

香港01 / 葉詩敏
田中加子在2019年已獲健力士世界紀錄認證為全球不分男女最長壽者。（健力士Twitter）
田中加子在2019年已獲健力士世界紀錄認證為全球不分男女最長壽者。（健力士Twitter）

東京奧運籌委會宣布，健力士世界紀錄認可全球最長壽女性、118歲的田中加子被任命為今年奧運的聖火傳遞手之一，成為奧運史上年齡最大的火炬手。

田中加子在2019年3月，已獲健力士世界紀錄認證為全球不分男女最長壽者，接著在去（2020）年9月19日，再以117歲又261天刷新原先由田島鍋創下117歲又260天的最年長日本紀錄。去年她已被任命為奧運的火炬手，但半途殺出「新冠肺炎（COVID-19）」令其夢想延期一年。可幸的是，她仍然非常健康且無懼疫情，在眾多日本明星退出傳遞聖火下，東奧籌委會確認她將以118歲之齡寫下奧運歷史。

以輪椅完成100米傳遞路線

受限於新冠疫情影響，她近一年幾乎無法與家人見面。據日媒報導，火炬傳遞到田中家鄉福岡縣誌免町時，她將坐著輪椅在家人協助下完成100米傳遞路線的大部分，隨後自己走完最後數米，將火炬交予下一位火炬手。

日飲3罐可樂是長壽的秘訣？

去年她得知可以成為火炬手時分享喜悅表示：「我想傳遞一個積極的信息，證明我在努力生活。」年屆61歲的孫子田中英治也相當支持祖母的決定，「我感到非常開心，希望人們看到她傳遞火炬時，能感受到她的力量。」過去奧運會年紀最大的火炬手為106歲、冬奧則為101歲。

田中加子在1903年出生於福岡縣舊和白村（現福岡市），在9名兄弟姊妹中排行第7，現居住在福岡市內一間老人中心。雖然她非常愛喝碳酸飲料，據悉每天至少都飲3罐可樂、又愛吃甜食如巧克力，但卻沒有因此對健康造成影響，這名地上最強阿婆的身體還強壯得很。田中婆婆的興趣是跟中心內其他老人玩黑白棋、做些算術題練習等，她指：「吃好吃的東西、學習計算等，是長壽的秘訣。」

田中加子很喜歡喝可樂。（The Mainichi）
田中加子很喜歡喝可樂。（The Mainichi）

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文章授權轉載自《香港01》

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