桌球／林昀儒不敵德國前球王 職業大聯盟卡達站男單銀恨

台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT卡達站世界桌球職業大聯盟男單金牌戰，以1比4不敵德國前世界球王歐夫恰羅夫，飲恨摘銀，也中止對戰4連勝。

世界排名第7的林昀儒今天一日兩戰，稍早才和鄭怡靜聯手在混雙合體摘金，休息片刻後他提拍再戰，對手則是奧運銅牌名將、德國好手歐夫恰羅夫（DimitrijOvtcharov）。

林昀儒過去和歐夫恰羅夫共5度過招，他僅在2018年瑞典公開賽以1比4吞下敗仗，接下來4次碰頭林昀儒都是贏家。

沒想到雙方今天在決賽交手，戰局卻截然不同，開賽林昀儒連續以7比11、12比14、10比12連丟3局，陷入0比3逆境。

第4局林昀儒找回節奏，開賽就取得7比1大幅領先，在一路領先的情況下，以11比6扳回一局，也免於遭對手橫掃的窘境。

可惜林昀儒沒能延續前一局的氣勢，第5局再以6比11棄守，最終以1比4吞敗，錯失包辦雙金的機會，不過這面單打銀牌，也是他自2019年T2鑽石賽新加坡站後，在國際賽的最佳成績。

WTT卡達站中華隊收穫豐碩，除林昀儒與鄭怡靜的「黃金混雙」順利摘金，林昀儒與女雙陳思羽、鄭先知雙雙奪銀，總計共拿下1金、2銀的好成績。