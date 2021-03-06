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桃園市體育會更名體育總會 理事長葉政彥交棒葉俊毅

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
桃園市體育會理事長葉政彥交棒給新任理事長 葉俊毅。圖／桃園市體育總會提供
桃園市體育會理事長葉政彥交棒給新任理事長 葉俊毅。圖／桃園市體育總會提供

桃園市體育會今天召開第18屆第一次會員代表大會，正式更名為桃園市體育總會，為六都最後一直轄市體育會改制為總會，並舉行理監事改選與第一次聯席會議，會議中15位理事推舉軟式網球委員會主委葉俊毅擔任第18屆理事長。

桃園市體育會過去8年在理事長葉政彥帶領以及市長鄭文燦的支持下，桃園市代表隊在108年全國運動會成績45金46銀56銅，全國縣市獎牌榜排名進步到第5名，109年全中運更勇奪79金排名全國第3，足見桃園市體育在各單項委員會的基層耕耘成效已逐漸發酵。

桃園市體育局科長沈世國今天代表桃園市府出席，也特別提到過去8年不管是桃園市運動會、全民運動會、原住民運動會與全國運動會，葉政彥與體育會成員皆無役不與，與體育局合作無間。109年全民運動會桃園市隊更勇奪副總統獎，大家的努力有目共睹。  沈世國也提到市長鄭文燦已指示全力爭取主辦115年全民運動會，屆時也將請桃園市體育總會全力支持。

葉政彥也在今天會員大會後隨即交接給新任理事長葉俊毅，並感謝幹事部、各單項委員會以及選手、教練、裁判們多年來默默的耕耘努力，葉俊毅目前亦是台灣區金屬品冶製工業同業公會現任理事長，對桃園市體育亦長期參與，也期許桃園市隊在今年全國運動會成績更上層樓。

 葉俊毅與理監事們特別感謝葉政彥8年來的奉獻、出錢出力，理事會成員們也一致通過聘請葉政彥擔任名譽理事長，並續聘王景成以及邱炳坤、鄭世忠、余青忠任副秘書長。

全中運

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