柔道／塔什干大滿貫賽 連珍羚奪女子57公斤級銀牌

台灣「柔道女王」連珍羚昨天晚間在烏茲別克舉辦的塔什干柔道大滿貫賽女子57公斤決賽，不敵世界排名第6的日本名將玉置姚，惜敗銀恨，這是她生涯第5座大滿貫賽銀牌。

東京奧林匹克運動會柔道項目男、女各有7個量級，地主日本每量級有1張保留名額，每量級世界排名前18的選手可取得奧運參賽門票，目前世界排名第10的連珍羚仍在安全名單內。

柔道大滿貫賽是柔道世界巡迴賽積分排名第3的大賽，僅次世界錦標賽與大師賽，金牌可摘下1000積分，銀牌700分，銅牌也有500分。

連珍羚在這次比賽首輪輪空，接著連闖3關晉級4強，遭遇近況極佳的以色列女將李威（TimnaNelson-Levy）。

李威2月底才剛在自家特拉維夫（Tel Aviv）舉辦的大滿貫賽奪金，連珍羚和對手一路鏖戰到驟死賽，在1分57秒靠招牌三角鎖成功壓制對手，搶下冠軍賽入場券。

不過，連珍羚無法在壓軸金牌戰突破對方抱腳攻勢吞敗，這是她自公元2019年11月在大阪大滿貫賽奪銀後，相隔一年多再站上國際賽頒獎台。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，去年賽季幾乎停擺；連珍羚表示，很珍惜每次比賽機會，會繼續努力訓練，準備好下次出賽。