桌球／職業大聯盟卡達站 林昀儒不受亂流影響進4強

WTT世界桌球職業大聯盟卡達站男單8強，林昀儒在聽牌優勢下，浪費了5個賽末點，也讓對手成功延長戰線，所幸他不受影響，最終以3比1擊敗奈及利亞選手，晉級4強。

世界排名第7的台灣桌球一哥林昀儒，今晚提拍再戰，面對世界排名21的奈及利亞好手阿魯納（QuadriAruna），兩人曾在2018年瑞典公開賽交鋒，當時林昀儒以4比1輕取對手晉級。

今天雙方再次碰頭，開局戰況膠著，林昀儒尾盤都有成功頂住對手反撲，接連以11比8、11比9連下兩局，率先取得聽牌。

關鍵第3局，林昀儒再次取得10比8優勢，怎奈對手韌性十足，在退無可退逆境下竟5度追平比數，甚至成功逆轉超前。林昀儒久攻不下，最終以15比17讓出。

所幸第3局的亂流沒有對林昀儒造成影響，接著再以11比9撂倒對手，摘下4強門票。

林昀儒下一輪對手是世界排名20、來自法國的好手戈齊（Simon Gauzy），雙方過去交手2次，林昀儒都是贏家。

雙打方面，林昀儒與鄭怡靜聯手的「黃金混雙」今天一日兩戰，8強戰先橫掃埃及組合叩關4強，傍晚再以3比0完封羅馬尼亞的梭克絲（Bernadette Szocs）與內斯庫（Ovidiu Ionescu），順利挺進冠軍戰。

此外，由陳思羽與鄭先知聯手的女雙，今天歷經5局苦戰，並在1比2落後下急起直追，最終以3比2逆轉擊敗南韓組合田志希與梁夏銀，再摘一席決賽門票。

可惜的是台灣男雙組合莊智淵與陳建安，今晚4強賽以1比3不敵南韓的趙大成、李尚洙，征途止步。