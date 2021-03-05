聽新聞
test
0:00 / 0:00
傳聞過世？日本摔角傳奇豬木傳影片破除流言 300萬次觀看粉絲哭了
據日本媒體報導，才剛於上個月度過78歲生日的日本摔角界傳奇人物豬木，在3月初傳出過世的消息，不過，豬木日前在個人YouTube頻道上傳在醫院復健影片，證實他還活得好好的，影片一出，短短數日內超過300萬人次觀看，粉絲留言相挺並祝福他早日康復。
豬木是日本摔角界傳奇，也曾進軍日本政壇，高齡近80歲的他，目前開設YouTube頻道與粉絲們互動，在傳聞過世消息後，豬木上傳在醫院的影片，在與病魔對抗，原本只有6.89萬人訂閱的頻道，藉由這支影片，吸引300萬人次以上觀看，粉絲看到努力與病魔對抗的豬木，都相當感動，紛紛留言支持他，並祝他康復。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言