傳聞過世？日本摔角傳奇豬木傳影片破除流言 300萬次觀看粉絲哭了

據日本媒體報導，才剛於上個月度過78歲生日的日本摔角界傳奇人物豬木，在3月初傳出過世的消息，不過，豬木日前在個人YouTube頻道上傳在醫院復健影片，證實他還活得好好的，影片一出，短短數日內超過300萬人次觀看，粉絲留言相挺並祝福他早日康復。

豬木是日本摔角界傳奇，也曾進軍日本政壇，高齡近80歲的他，目前開設YouTube頻道與粉絲們互動，在傳聞過世消息後，豬木上傳在醫院的影片，在與病魔對抗，原本只有6.89萬人訂閱的頻道，藉由這支影片，吸引300萬人次以上觀看，粉絲看到努力與病魔對抗的豬木，都相當感動，紛紛留言支持他，並祝他康復。