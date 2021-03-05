足球／國小世界盃基隆預賽落幕 深耕基層收成果

109學年度國小足球世界盃基隆區預賽今天展開分組賽事的最後一天賽程，上屆男、女各只報一隊，因此同額錄取晉級，不過最後因疫情影響無法出賽。本屆在迷你足球協會深耕基層下收到效果，男子組有6隊報名，而女子組也有3隊報名參賽，雖然只有個位數，不過在地小人稠又多雨的基隆來說實屬難得。

女子組由深澳國小以3：2擊敗安樂國小取得晉級資格，賽後教練許君詳肯定所有球員不放棄的拚戰精神，並表示所有球員除了足球外也有許多體育社團項目需要參與，平常只能利用中午擠出一點時間練習，要達到全國高水準強隊還有一段距離，因此將利用晉級複賽的機會帶球員到外面開開眼界、看看外縣市的比賽是什麼樣子。

男子組方面晉級的長樂國小組訓時間太短，全隊攻守重心落在六年級的3號曹佑宗身上，他個人靠著優異的過人速度及爆發力，將球隊帶往晉級之路，也讓對手賽後流下遺憾的淚水。

曹佑宗平常就有在俱樂部踢球，父母也希望讓他加入在台北有足球隊的學校就讀，教練許智強表示，這兩年基隆的足球風氣明顯成長許多，對於基隆的城市條件來說有利於推廣五人制足球，希望在相關單位如迷你足球協會推動下舉辦更多在地賽事以利增加學生比賽經驗。

基隆市足球委員會代表也是裁判組組長羅生麟在比賽中也宣布一項好消息，成功國中與基隆高中自110學年度開始增設足球社團，也期盼此一政策能吸引更多基隆地區在地青少年加入，讓有升學特色的國、高中也能有體育資優生就讀，更希望留住年輕人才推動足球產業發展，使基隆擺脫足球沙漠的稱號。