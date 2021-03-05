桌球／婚姻出問題 日本T聯賽暫未考慮撤換福原愛大使身分

福原愛傳出與江宏傑婚姻出現問題，不僅對夫妻兩人商業代言產生影響，如今恐怕也會影響福原愛在日本桌球界地位；不過，據「日刊體育」報導，福原愛擔任大使的日本桌球T職業聯賽，將於10日召開理事會，由於福原愛婚姻屬私人問題，暫不會討論福原愛是否續任聯賽大使(代言人)的工作。

日本為了增加選手在日本國內打球機會，於2018年將日本桌球聯賽職業化，改制為「T聯賽」職業聯賽，成立之時就邀請福原愛擔任理事，成為日本桌球領導人之一，而江宏傑也於2018-19賽季效命琉球未來太陽隊。然而上賽季福原愛卸任理事職位，但仍任「T聯賽」代言人，做為聯賽宣傳大使。

「T聯賽」新賽季預定4月開打，由於福原愛婚姻生變事件，是否會對聯賽形象造成影響，理事會目前還沒有做出任何決定。