網球／驚悚！強風吹倒主審台 差點壓死女球僮

網球進入紅土球季,一場西班牙舉行的ATP挑戰賽發生令人驚悚的一幕,場上兩位選手比賽時發生爭議球,主審下來查看球痕,就在此時,正好一陣強風把主審台吹倒,倒向一旁的女球僮,幸好她機警閃開,否則可能發生不幸意外。

場邊工作人員立刻詢問她的狀況,她回答說,「還好、還好!」問她是否被主審台砸到,她則說,「幾乎。」最後大會安排她離場,去接受檢查,這驚悚的一幕仍令人感到震驚。

Yikes... A ballkid got hit by the umpire chair which fell over in the wind. (the ballkid seems ok, immediately got up again) 😳



