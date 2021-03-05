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網球／驚悚！強風吹倒主審台 差點壓死女球僮

聯合新聞網 / 綜合報導

網球進入紅土球季，一場西班牙舉行的ATP挑戰賽發生令人驚悚的一幕，場上兩位選手比賽時發生爭議球，主審下來查看球痕，就在此時，正好一陣強風把主審台吹倒，倒向一旁的女球僮，幸好她機警閃開，否則可能發生不幸意外。

場邊工作人員立刻詢問她的狀況，她回答說，「還好、還好！」問她是否被主審台砸到，她則說，「幾乎。」最後大會安排她離場，去接受檢查，這驚悚的一幕仍令人感到震驚。

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