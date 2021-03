網球／職業選手竟做出這種事 法國第二好手挨批「球員之恥」

ATP250世界巡迴賽來到阿根廷布宜諾斯艾利斯,而今(5)日卻發生一起違反運動家精神的事件,男單排名第29位的法國第二好手普爾雷(Benoit Paire)因不滿主審判決,以連續雙發失誤故意輸掉比賽,但在第二球發球時,卻是球僮還在撿球時發出,完全不尊重比賽,誇張行徑,被媒體抨擊「完全沒有運動家精神」,面子、裡子盡失。

先拿下首盤的普爾雷,在第二盤局數以0比2落後時,在對手發球局中以40比15領先,而這時對手賽倫多洛(Francisco Cerundolo)發球,獲主審判定為ACE球,由於場地為紅土賽事,隨後普爾雷與主審皆前往查看球印,而最終主審並未改判,氣憤的普爾雷更是朝著球印方向吐出口水,遭到主審警告,雖然普爾雷最終依舊破了賽倫多羅的發球局,但第二盤仍遭對方拿下。

進入決勝盤後,後繼無力的普爾雷陷入局數1比5的落後,並在自己0比30的發球局情況下,刻意連續以雙發失誤來輸掉比賽,最終普瑞爾以6比4、3比6、1比6在16強中落敗,甚至在普爾雷發出最後一球時,場中撿球的球僮仍未離開,普爾雷無理頭的舉動也讓賽倫多羅會心一笑。

First ATP quarter-final for @FranCerundolo 👏



The Argentine rallies from a set down to beat Benoit Paire 4-6 6-3 6-1 in Buenos Aires#ArgOpen2021 pic.twitter.com/hz8NLT2Tcm