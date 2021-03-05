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網球／職業選手竟做出這種事 法國第二好手挨批「球員之恥」

聯合新聞網 / 綜合報導
不滿主審判決，男單排名第29位的法國好手普爾雷（Benoit Paire）以連續雙發失誤故意輸掉比賽。 歐新社。
不滿主審判決，男單排名第29位的法國好手普爾雷（Benoit Paire）以連續雙發失誤故意輸掉比賽。 歐新社。

ATP250世界巡迴賽來到阿根廷布宜諾斯艾利斯，而今(5)日卻發生一起違反運動家精神的事件，男單排名第29位的法國第二好手普爾雷（Benoit Paire）因不滿主審判決，以連續雙發失誤故意輸掉比賽，但在第二球發球時，卻是球僮還在撿球時發出，完全不尊重比賽，誇張行徑，被媒體抨擊「完全沒有運動家精神」，面子、裡子盡失。

先拿下首盤的普爾雷，在第二盤局數以0比2落後時，在對手發球局中以40比15領先，而這時對手賽倫多洛（Francisco Cerundolo）發球，獲主審判定為ACE球，由於場地為紅土賽事，隨後普爾雷與主審皆前往查看球印，而最終主審並未改判，氣憤的普爾雷更是朝著球印方向吐出口水，遭到主審警告，雖然普爾雷最終依舊破了賽倫多羅的發球局，但第二盤仍遭對方拿下。

進入決勝盤後，後繼無力的普爾雷陷入局數1比5的落後，並在自己0比30的發球局情況下，刻意連續以雙發失誤來輸掉比賽，最終普瑞爾以6比4、3比6、1比6在16強中落敗，甚至在普爾雷發出最後一球時，場中撿球的球僮仍未離開，普爾雷無理頭的舉動也讓賽倫多羅會心一笑。

賽後「Tennis TV」將普爾雷刻意雙發失誤的影片公開，網友紛紛留言：「網球界之恥」、「什麼時候對他罰款」、「我很喜愛普爾雷，但他今天這行為我不OK」。

只是帕爾雷賽後仍不服氣，在個人推特上PO出自己的生涯戰績及所得，認為自己的爭執沒有錯，絲毫無檢討之意。

法國 阿根廷

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