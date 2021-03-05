桌球／職業大聯盟卡達站 林昀儒鄭怡靜聯手晉級4強

相隔一年多再次於國際賽上合體，台灣桌球「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜默契依舊，今天在在WTT世界桌球職業大聯盟卡達站混雙8強以直落三淘汰埃及組合，晉級4強，

林昀儒與鄭怡靜上一次聯手出擊是去年2月世界桌球巡迴賽白金系列的德國站，當時兩人在4強不敵日本水谷隼與伊藤美誠。

不過去年底林昀儒與鄭怡靜前往中國集訓，兩人也有機會和世界排名第1的混雙組合許昕、劉詩雯一起訓練，教練鄭佳奇直言：「小林和鄭怡靜受益良多，默契也更好。」

目前世界排名第4的林昀儒與鄭怡靜，今天在全場一路領先的優勢下，以11比7、11比5、11比6輕取排名42的阿薩爾（Omar Assar）與梅謝里夫（Dina Meshref），輕鬆晉級4強，鄭佳奇也說：「我看好林昀儒和鄭怡靜能在WTT卡達兩站都奪冠。」

鄭怡靜在女單首輪爆冷出局，她承認，剛輸球當下心情的確不是很好受，不過也理性檢討自己缺失，認為自己關鍵時刻出手不夠果決。

在找出問題後，鄭怡靜迅速轉換心情，和林昀儒聯手出擊也繳出高檔表現，目前在卡達站混雙兩戰都以一局未失的完美演出，輕鬆淘汰對手晉級。

鄭怡靜表示，透過在中國集訓，她和林昀儒有更多討論的時間，透過溝通也更理解彼此的想法，「除了默契更好，我們也更了解彼此。」對於教練放話要奪雙冠，她則笑說：「好，我們會盡量。」