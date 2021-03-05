梅竹賽爭議越演越烈 新竹市府臨時取消出席開幕式

陽明交通大學首度與清華大學舉辦「辛丑梅竹賽」，卻因雙方認知差異，清華棒球、桌球、網球、羽球隊陸續宣布退賽。清華棒球隊指出，因大專盃與辛丑梅竹棒球正式賽賽程衝突，向辛丑梅竹賽諮議會提議延賽被否決，決定退賽。 （清華大學提供）中央社

2021辛丑梅竹賽今天下午1點在陽明交通大學舉行開幕式，因賽前爆出諸多爭議，造成清華大學多組校隊不滿退賽，清華大學師長也宣布將不出席開幕式活動，原訂新竹市副市長沈慧虹要代表市府出席，但因梅竹賽爭議，市府已臨時決定取消行程。

據了解，副市長沈慧虹原訂下午1點25分會前往陽明交通大學中正堂出席梅竹賽開幕式，但因梅竹賽爭議持續延燒，市府臨時取消行程；清大也宣布師長將不出席開幕式，清大校隊也接連宣布退賽、罷賽，2校學生更已在網路隔空交火。