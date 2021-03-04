桌球／職業大聯盟卡達站 林昀儒直落三晉級男單8強

台灣桌球一哥林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）卡達站男單16強賽，以直落三橫掃印度選手卡邁爾，挺進8強，後續將在混雙首輪賽事與一姐鄭怡靜搭檔，力拚晉級門票。

WTT這次首度在卡達舉辦賽事，台灣選手在男、女單項目僅世界排名第7的林昀儒通過會內賽首輪考驗，其餘台將則繼續在男雙、女雙、混雙項目奮戰。

林昀儒男單首輪以3比2逆轉德國選手杜達（Benedikt Duda），16強賽與世界排名第32的印度選手卡邁爾（Achanta Sharath Kamal）碰頭，雙方過去交手2次，各拿1勝。

林昀儒今天穩紮穩打，以11比6、11比4、11比8擊敗對手，8強賽將與世界排名第21的奈及利亞選手阿魯納（Quadri Aruna）交手，爭奪4強入場券。

林昀儒今天一日兩戰，稍作休息後將與鄭怡靜在混雙首輪賽事聯手出擊。

另兩組台灣雙打組合同樣傳出捷報，台灣男雙組合莊智淵與陳建安在8強賽與斯洛伐克的皮斯特伊（Lubomir Pistej）與塞爾維亞的卡拉卡瑟維奇（Aleksandar Karakasevic）交手，莊智淵與陳建安前2局以11比4、11比9拿下「聽牌」後，第3局強勢以11比0搶下，輕鬆挺進4強。

台灣女雙組合陳思羽與鄭先知8強賽遭遇到斯洛伐克的芭拉佐娃（Barbora Balazova）與捷克的瑪泰洛娃（Hana Matelova）所組成歐洲聯軍，雙方激戰5局，陳思羽與鄭先知最終以15比13、8比11、11比8、6比11、11比8鎖定勝利，收下4強門票。