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全中運417雲林登場 雲縣11廟宇免費提供3千床解決住宿

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
為解決4月17日全中運在雲林選手住宿問題，雲林縣府媒合11家寺廟提供香客大樓3000多床位，斗南順安宮等接近市區的廟宇幾乎快被訂滿。記者陳苡葳／翻攝
為解決4月17日全中運在雲林選手住宿問題，雲林縣府媒合11家寺廟提供香客大樓3000多床位，斗南順安宮等接近市區的廟宇幾乎快被訂滿。記者陳苡葳／翻攝

110年全國中等學校運動會將在4月17日至22日在雲林舉辦，縣長張麗善說， 暌違34年再辦全中運，為讓賽事及相關活動盡善盡美，３月3日至5日的中小學聯合運動會就是最好的模擬及檢核機會。目前斗南、斗六等縣內8鄉鎮及縣外18處賽場幾近整修完工，為迎接1萬3000名選手，縣府也媒合11家寺廟提供香客大樓3000多床位，彌補床位不足，也讓選手免於奔波。

「凡事豫則立，有好的準備就會有好的結果。」張麗善說，所有賽場整修進度已進入尾聲，預計15日前完工，3月底完成整體檢視作業。

張麗善表示，今年全中運共有21項競賽項目，計有1萬3000多名選手參賽，但因現今辦理運動會型式、各縣市選手需自理食衣住行，縣府考量雲林幅員遼闊，加上飯店、民宿床位不足，已另和11家廟宇配合提供床位，滿足選手住宿問題。

教育處說，提供香客大樓的寺廟包括斗六南聖宮、斗南順安宮、虎尾天后宮、 土庫順天宮、古坑大埔北極殿、天浩宮地母廟、馬鳴山鎮安宮、崙背天衡宮、口湖下崙福安宮、台西五條港安西府、四湖參天宮等。

張麗善說，4月17日「110全中運雲林」上場，歡迎外縣市朋友做足防疫來雲林𨑨迌，「來雲林，乎咱請，做咱雲林尚尊貴的人客！」

全中運

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