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健行／台灣IVV大會連續13年登場 邀民眾盡情森呼吸

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
第13屆台灣IVV健行大會即將於4月24、25日舉辦。圖／展業國際行銷公關提供
第13屆台灣IVV健行大會即將於4月24、25日舉辦。圖／展業國際行銷公關提供

由中華山岳協會連續13年舉辦的「MERRELL健行嘉年華第13屆台灣IVV健行大會」即將於4月24、25日舉辦，每年規劃不同的登山健行路線，今年的路線包含熱門的台北大縱走南段路線，邀請民眾利用周末假日親近山林，盡情森呼吸。

由全球51個國家組成的IVV國際市民運動聯盟，致力於全球推廣健行運動，台灣IVV健行大會由中華山岳協會舉辦，民眾可以選擇5公里、10公里或20公里，跟著山岳協會專業嚮導的帶領，以及沿路的美食補給，利用周末假日，帶著家人、好友一起進行一趟無負擔、又安全的山林運動。

2021年IVV健行大會登山路線涵蓋了台北木柵區域最著名的觀光休閒景點與健行路段，包含最受親子歡迎的木柵動物園、貓空纜車、美食與休憩聞名的深坑、美景與品茗的貓空，參與健行途中，可將旅遊與美食一網打盡。

今年的5公里行程，特別推薦親子、闔家老幼一起參加，橫跨景美溪兩岸河濱公園，路段平緩，推著娃娃車也可以一起同行、全家同樂，一年一度的健行嘉年華，精采可期。

今年IVV健行大會的10公里和20公里兩組登山路線特別規劃造訪台北大縱走南段，包括指南宮步道、樟樹步道、茶展中心步道和大成殿步道等，沿路山明水秀，遠離城市的喧囂，呼吸大自然芬多精，傾聽蟲鳴鳥叫，並且在行進的路線上可以探訪茶園美景、壺穴等特殊地型景觀，登高眺望整個大台北地區。

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