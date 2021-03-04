奧培隊出國優先打疫苗 柔道隊4月初可望施打第一劑

東京奧運倒數142天，我國奧運培訓隊自本月1日起正式啟動總集訓，且已陸續出國爭取奧運參賽資格，體育署在今天強調，昨天拜會疾管署與指揮中心後，已經獲得讓出國爭取奧運積分或資格的選手優先施打疫苗的承諾，最快4月出國參賽的柔道代表隊就能成為首批施打疫苗的對象。

我國目前已經取得東京奧運共9種競賽計31席參賽資格，其中仍有13種運動種類仍待爭取參賽資格，包括田徑、羽球、舉重、柔道、空手道、跆拳道、輕艇、划船、3對3籃球、體操、網球及高爾夫，以及6月預定在台中、雲林兩地舉行的棒球6搶1資格賽。

而為了讓選手、教練和代表隊成員能夠安心備戰，體育署副署長洪志昌表示，在昨天與中華奧會、國訓中心代表一同拜會疾管署與指揮中心後，也達成三項共識，包括依照東京奧運籌委會規劃，由疾管署派任防疫協調官加入未來組團工作，三月中下旬將在國訓中心由防疫醫師舉辦疫苗施打教育宣導以及確認代表隊選手將能優先施打及相關施打程序等。

洪志昌強調，目前列入優先施打的將以有出國參賽爭取奧運資格或積分的選手和代表隊為主，未來也將會把東奧、帕奧和成都世大運代表團列入優先施打的對象，並且規劃在5月和7月初就完成兩劑疫苗的施打，至於6月將在國內參加6搶1資格賽的棒球代表隊成員，也考慮先施打第一劑，以趕上在奧運前完成兩劑施打。

至於我國第一批施打的運動員，洪志昌則表示，希望4月初將前往土耳其安塔利亞參加大滿貫積分賽的柔道選手楊勇緯等一行5人能成為首批施打第一劑的運動員，至於總施打人數將會是多少人，他則說：「原先估計在奧運跟帕運人數，後來又加入參加資格賽的代表隊選手，我們也對指揮中心提出需求，他們表示會滿足我們需求。」