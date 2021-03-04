網球／失誤連發 墨瑞輸球怒摔拍

因新冠肺炎檢測陽性而缺席今年澳網，「英國希望」墨瑞（Andy Murray）本周終於在鹿特丹公開賽迎接相隔半年的勝利，但第二輪他先盛後衰，遭世界排名第8的俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）以7：5、6：2擊落，一度怒到摔拍。

目前世界排名123的墨瑞，前一度奪勝已要回溯到去年8月，鹿特丹雖有好的起步，但他碰上羅布雷夫沒能延續勝場，第一盤關鍵11局因雙發失誤遭破發，第二盤又在2：1領先下連失5局，無緣挺進8強。

「我第一盤有幾球打得分十分不錯，但關鍵時刻卻沒打好。」全場出現3次雙發失誤的墨瑞檢討說，他緊要關頭連續發出雙誤，反手拍也沒打好，「對我來說，打得不夠好，第一盤一結束我就有點慌了。」

墨瑞提到，過去的自己很少在關鍵時刻失誤那麼多，多少會又點失望，「回頭去看，我反應有點太過了。」不過他認為從高強度的比賽仍學習到很多，主要問題仍是自己的失誤。