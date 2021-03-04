原民運19至22日宜蘭登場 最速男、跨欄王子可望登場

兩年一度的全國原住民運動會在108年於台中市舉行後，今年則由宜蘭縣接下承辦火炬，賽事將於19日至22日登場，今年依舊有不少優秀運動員，甚至是國手報名參賽，包括「最速男」楊俊瀚與「跨欄王子」陳傑就可望代表花蓮縣與台中市出賽。

身為國內最高等級的原住民競技運動賽事，今年原民運將移師宜蘭縣舉行，並且維持過去傳統分為「原住民擅長之競賽種類」以及「原住民傳統民俗體育活動」共兩大類、17項運動項目，不少原住民體育好手也都將代表所屬縣市出賽，參與這項原住民體育盛會。

對於接下今年原民運主辦任務，宜蘭縣縣長林姿妙表示，考量國內疫情已漸趨緩和，今年原民運在各工作群組齊心努力之下將如期舉行，為避免疫情擴散，賽會將建立完善防疫措施，希望讓全國參賽選手能夠安全、安心，並全神貫注的盡情發揮，享受充滿宜蘭風味的原住民族嘉年華盛宴。

而今年「原住民擅長之競賽種類」包括了田徑、柔道、跆拳道、籃球、棒球、角力、慢速壘球、槌球等，其中不乏國家隊或是奧運培訓隊選手參賽，包括「最速男」楊俊瀚、魏泰陞、楊尉廷等田徑好手都出現在花蓮縣參賽名單上，而上屆原民運代言人「跨欄王子」陳傑也出現在台中市參賽名單中，而籃球項目更有不少SBL、PLG、UBA好手登錄。

至於「原住民傳統民俗體育活動」則包括了傳統射箭、傳統樂舞、傳統路跑、傳統負重、傳統摔角、傳統鋸木、傳統狩獵、傳統擲矛、傳統拔河，透過比賽讓更多人了解原住民傳統民俗活動。

而今年賽事也特別邀請舞炯恩．加以法利得為選手獻唱大會主題曲《原住民的孩子》，並由神農獎得主陳吳美玉掌廚打造原住民風味佳餚，招待來自全國各地的參賽好手、裁判和嘉賓，屆時預計將會有超過5300名的隊職員前往宜蘭參與這項原住民族年度盛會。