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左營國中足球隊踢進全國8強 門將被中油拔擢U18青年隊

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市左營國中足球隊今年在全國聯賽首次踼進全國8強，三月將與全國國中足球強隊一較高下。圖／左營國中提供
高雄市左營國中足球隊今年在全國聯賽首次踼進全國8強，三月將與全國國中足球強隊一較高下。圖／左營國中提供

高雄市左營國中足球隊今年在全國聯賽首次踼進全國8強，三月將與全國國中足球強隊一較高下。守門員汪李劼是卑南族，賽中表現亮眼，成功化解對手不少得分機會，優秀的守門能力被台灣中油足球隊拔擢至U18青年隊培訓。

教練黃崇富表示，台灣中油於2020年成立台灣企業聯賽職業男子足球隊，主要發掘具潛力的優秀選手，成立U18青年足球培訓隊，以及U15青少年足球培訓隊。左營國中球員也有入選U15青少年足球培訓隊，其中「門神」汪李劼因為優秀守門能力，國三生就被選上U18青年隊培訓，實屬不易。

左營國中校長蔡智文表示，足球隊民國100年才成立，目前發展重點以5人制足球為主，11人制足球為輔，球員平日上課時間分散在各班上課，專訓時間才由班級拉出集訓，既不影響球員上課權益，也可兼顧足球術科。未來將結合高中端足球重點發展學校，建立三級銜接機制。球隊今年在「中等學校五人制足球聯賽」挺進全國8強，是高雄市唯一踢進前8強的隊伍，球隊去年也曾獲此比賽全國第5名，並奪得「2020臺灣金控全國體育署盃FUTSAL足球錦標賽」全國第二名。

汪李劼是足球隊的「門神」，他說，國小時與家人在電視機前看足球轉播，為支持的足球隊加油時，燃起了「足球魂」，小二與家人討論後，開始練習踼足球，並主動加入足球隊。黃崇富表示，汪李劼踢守頗佳，也由於個性沉著，能冷靜分析對手球路，加上反應敏捷，是深具潛力的足球運動員。

汪李劼是卑南族，除了喜愛運動外，也展現語言學習天賦，除了卑南族語外，也說的一口流利阿美族語。今年他代表學校參加高雄市比賽，就拿到阿美族語朗讀比賽第一名，並且代表高雄市參與全國比賽，打敗全國阿美族語好手，勇奪優等佳績。

左營國中足球隊「門神」汪李劼（右）今年獲阿美族語朗讀比賽全國與高雄市第一，接受教育局長謝文斌（左）頒獎表揚。圖／左營國中提供
左營國中足球隊「門神」汪李劼（右）今年獲阿美族語朗讀比賽全國與高雄市第一，接受教育局長謝文斌（左）頒獎表揚。圖／左營國中提供
高雄市左營國中足球隊今年在全國聯賽首次踼進全國8強，三月將與全國國中足球強隊一較高下。圖／左營國中提供
高雄市左營國中足球隊今年在全國聯賽首次踼進全國8強，三月將與全國國中足球強隊一較高下。圖／左營國中提供
左營國中足球隊門將汪李劼（左二）優秀的守門能力，被台灣中油破格拔擢至U18青年隊培訓。圖／左營國中提供
左營國中足球隊門將汪李劼（左二）優秀的守門能力，被台灣中油破格拔擢至U18青年隊培訓。圖／左營國中提供

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