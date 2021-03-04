奧林匹克教育議題第一周：運動可以當飯吃嗎？

「運動可以當飯吃嗎? 運動的意義是什麼?」這是曾荃鈺老師在這門課拋出的第一個討論議題。而這個議題，也在近期新興的平台-Clubhouse上面，成為荃鈺老師與馮勝賢秘書長與社會大眾談論的主題之一，並吸引超過百位民眾參與。

在課堂上，大約有 75% 選手認為「可以」，而 25% 選手認為「不行」。認為可以的理由，是覺得現今社會趨於高齡化，可以運用自己在運動訓練當中所學的專業知識讓大眾更重視運動，即使未來不往專項運動發展，也能將運動訓練所培養出的努力、堅持、刻苦耐勞等態度轉換至工作場域。認為不行的理由，則覺得未來少子化會導致職缺少、競爭激烈，體力活無法做一輩子；且目前民眾的運動意識及社會運動風氣尚且不足，大多數人不懂得判斷專業的情況下，越來越多不肖商人以及專業度不足的人投入，運動過於商業化，反而因為門檻太低讓專業的價值變得廉價，就長遠來看，對這個領域而言，反而不利。

運動與社會的連結 – 影響力

就上述同學們的回饋來看，當中其實有個脈絡可循 : 那就是跟社會的連結程度。在選手生涯中，訓練靠自己、休息恢復靠自己，在通往卓越的路上，比得是誰能堅持得更久，孤獨是這條路上的常態。但是在社會上的成功，不是你做了多少事、贏過多少人，而是你幫助了多少人、對社會有多少貢獻。運動員在長期訓練中培養出剛毅、果敢、獨立，選手退役後也將運動員精神轉換至職場中，但這是一個互賴、互助的社會呀！有些時候，我們得要學會開口求助、學會互相合作、甚至要會借力使力。運動往往是自己一個人的事、是自己的身體有感覺、是自己的心情變得愉悅，如果將運動對於個人帶來的好處進行推廣、發揮影響力，與社會群體產生連結，自然就能從中找到運動對於個人所帶來的意義。

封閉的環境 是安全？還是風險？

大家都說，體育圈封閉、人脈很重要。封閉的圈子，是好是壞？我想，依照每個人的立場有不同的見解。我很幸運(也可以說是不幸)，因為大學沒考好，意外闖進體育圈，也曾短期跟著校隊選手一同參與訓練，因而被運動員在場上的拼搏精神所吸引。有時候一個人對事情的熱愛與執著，是會影響週遭、給人感動與希望、並願意傾身投入的。不過，運動員只需要把訓練做好就夠了嗎?我們的選手，對於自己所處體制的組織架構，有足夠的認知嗎？ 在遇見來自訓練上、課業上、或是行政流程問題時，是否知道該主動向哪個單位尋求協助？在課堂上，老師跟同學們討論了另個話題 : 訓練是一個機構(例如左訓)負責、課業(例如學校)是一個機構負責、幕後行政又由另個單位(例如單項協會)負責，體育圈其實不是沒有人投入，而是因為有太多單位負責與運動員相關事務，力量與資源反而分散掉了。

有些選手開始會去反思：這樣的體制，是合理的嗎？但大多數的選手由於運動訓練的背景，仍習慣於遵從別人的安排。這就像我們在學生時期，從小就只被要求把書讀好。我們在還沒學會思考前，就先被要求聽話，是否有人質疑過，我們在課本當中學到的那些歷史知識，真的就是當年事件發生經過的全部了嗎？我們所知道的那些，到底是真相，還是只是當權者(既得利益者)願意讓我們知道的部分？

選手的出路其實與封閉的風氣息息相關

還是回到今日課程的議題討論：「運動可以當飯吃嗎？」課堂中有些選手回饋：畢業後職缺少、競爭激烈。我想，選手所說的職缺少，指的是教練跟教師吧！但選手的出路，只能是教練跟教師嗎？這是否表示我們的教育對選手在其他方面的培育與誘導仍然不足？在「萬般皆下品，唯有讀書高」的華人社會，是否就如同唸書一樣：只要運動成績好，其他什麼都不需要在意了呢？「運動員」這個身份，是一種榮譽，而不該是「頭腦簡單，四肢發達」；不該是社會大眾一聽到就產生負面聯想的標籤。

在課堂上，選手最先想到的畢業出路 - 教練與教師，恰恰體現了體育圈之所以封閉的脈絡：這兩者都被歸類為教學工作、都是屬於技術的傳承、是科班選手一直以來習慣的學長學弟制。這些不去改變的習慣，也才造就了社會大眾認為體育圈封閉的原因。「運動可以當飯吃嗎？」對於這個議題，我還沒辦法給出明確的答案。但我想，如果對於一個議題，我的立場無法明確的說出 YES 或NO，那其實也表示我還不夠認識自己。