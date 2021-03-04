東奧5方會談 是否開放國外觀眾本月決定
預定今年夏天舉行的東京奧運暨帕運是否開放國外觀眾入場，今天東奧組織委員會、東京都政府、日本政府及東京奧運及帕運各派代表舉行5方視訊會議，討論結果是3月之內做出決定。
日本放送協會（NHK）報導，東奧組委員會等5方視訊會議今晚舉行，針對東奧是否開放國外觀眾入場的問題，會中達成共識是3月之內做出結論；至於觀眾人數的上限將在4月做出判斷。
參與5方視訊會談的是東奧組委會會長橋本聖子、東京都知事小池百合子、日本奧運暨帕運大臣丸川珠代、國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）、國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯（AndrewParsons）。
5方會談除了一開始幾分鐘開放媒體採訪外，其餘閉門開會，會議進行約1小時30分。
丸川在會談中言及2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情。她表示，因為發現變種病毒株，疫情目前很不明朗，是否要開放國外的觀眾入場，有必要慎重考慮。
5方會談結束後，橋本告訴媒體，首先決定是否開放國外的觀眾入場，攸關是否能舉辦一場安全安心的奧運。聖火傳遞開始日是3月25日，希望能在這一天之前做出決定。
被媒體問到是否真能開放海外觀眾入場的問題時，橋本表示，盱衡現狀，確實國內國外情況都很嚴峻。能否辦好一場安全安心的奧運是最優先考量，如果不能的話，要來觀賞的人士心理也會有負擔，這個問題將做綜合性的考量，鄭重地研議。
有關觀眾人數的上限，橋本說，將比照日本國內體育賽事的上限，並參考專家所做的科學見解，進行綜合性的考量，預計4月做出判斷。
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