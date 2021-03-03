以香蕉為主題旗美馬暫告別 跑友不捨：「旗」待再復出

聯合數位文創連4年籌辦「旗美馬拉松」，頗具好評，也締造許多美好回憶。主辦單位今天宣布，這項賽事今年將喊停，也感性地說「相信未來還有再見面的那天！」跑友留言打氣「謝謝旗美馬團隊的努力」、「我們的回憶停留在2020了」，也期待主辦單位早日復出，後會有「旗」。

主辦單位今天透過臉書發出停辦公告，細數過去4年的每個冬天，旗美馬都準時與跑友見面，累計將近3萬人次跑過「香蕉路跑」、「旗山馬拉松」到後來的「旗美馬拉松」。

聯合數位文創以文情並茂公告，向跑友道別，引起路跑愛好者關注與討論。主辦單位寫到，每年賽事從旗山體育場出發，再回到體育場集合，曾跑過旗尾山、美濃湖、香蕉園，也跑過毛豆田等，盡可能呈現旗山、美濃美好一面，希望跑友能愛上這個美麗地方。

主辦單位也感謝一路走來相挺夥伴，提到4年來志工數超過3000人，感謝旗美各地社區發展協會、高雄眾多在地跑團及實踐大學高雄校區同學支持，「因為有你們，才有一切好評」。

這項比賽的美食補給品是一大特色，包含枝仔冰、香蕉、香蕉蛋糕、香蕉蛋捲、香蕉湯、香蕉脆片、香蕉乖乖、香蕉果凍、仙草茶、美濃粄條、毛豆漿、南瓜包等，加上沿途民眾熱情打氣，都是支持跑友前進的動能。

去年12月6日第4屆旗美馬登場，聯合數位文創董事長李彥甫提到，2020年路線從旗山延伸到美濃，即使全球疫情辛苦，台灣人相當幸福，能聚在一起路跑，相當可貴。文化部長李永得去年也挑戰半馬，他說，堤岸步道與香蕉小徑最吸引他，「景色真的很棒」。