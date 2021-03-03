快訊

福原愛曾帶兒女離家出走 江宏傑赴日求和被下最後通牒

藻礁公投今暴衝7萬連署 環團：和政府直球對決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以香蕉為主題旗美馬暫告別 跑友不捨：「旗」待再復出

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
穿香蕉裝或客家藍衫的跑友成為賽事亮點。圖／聯合數位文創提供
穿香蕉裝或客家藍衫的跑友成為賽事亮點。圖／聯合數位文創提供

聯合數位文創連4年籌辦「旗美馬拉松」，頗具好評，也締造許多美好回憶。主辦單位今天宣布，這項賽事今年將喊停，也感性地說「相信未來還有再見面的那天！」跑友留言打氣「謝謝旗美馬團隊的努力」、「我們的回憶停留在2020了」，也期待主辦單位早日復出，後會有「旗」。

主辦單位今天透過臉書發出停辦公告，細數過去4年的每個冬天，旗美馬都準時與跑友見面，累計將近3萬人次跑過「香蕉路跑」、「旗山馬拉松」到後來的「旗美馬拉松」。

聯合數位文創以文情並茂公告，向跑友道別，引起路跑愛好者關注與討論。主辦單位寫到，每年賽事從旗山體育場出發，再回到體育場集合，曾跑過旗尾山、美濃湖、香蕉園，也跑過毛豆田等，盡可能呈現旗山、美濃美好一面，希望跑友能愛上這個美麗地方。

主辦單位也感謝一路走來相挺夥伴，提到4年來志工數超過3000人，感謝旗美各地社區發展協會、高雄眾多在地跑團及實踐大學高雄校區同學支持，「因為有你們，才有一切好評」。

這項比賽的美食補給品是一大特色，包含枝仔冰、香蕉、香蕉蛋糕、香蕉蛋捲、香蕉湯、香蕉脆片、香蕉乖乖、香蕉果凍、仙草茶、美濃粄條、毛豆漿、南瓜包等，加上沿途民眾熱情打氣，都是支持跑友前進的動能。

去年12月6日第4屆旗美馬登場，聯合數位文創董事長李彥甫提到，2020年路線從旗山延伸到美濃，即使全球疫情辛苦，台灣人相當幸福，能聚在一起路跑，相當可貴。文化部長李永得去年也挑戰半馬，他說，堤岸步道與香蕉小徑最吸引他，「景色真的很棒」。

「相信未來還有再見面的那天！」主辦單位感謝一路相伴的跑友、志工、各單位，提到2020年即使疫情籠罩，跑友們仍熱情地在旗山會合，雖然2021年將暫停，但過往美好回憶都會留下，後會有期。

旗美馬拉松以穿越香蕉大道聞名，路線也納入許多美濃客庄美景，讓跑友難忘。圖／聯合數位文創提供
旗美馬拉松以穿越香蕉大道聞名，路線也納入許多美濃客庄美景，讓跑友難忘。圖／聯合數位文創提供
聯合數位文創今天宣布，旗美馬今年將喊停，也感性地說「相信未來還有再見面的那天」。圖／聯合數位文創提供
聯合數位文創今天宣布，旗美馬今年將喊停，也感性地說「相信未來還有再見面的那天」。圖／聯合數位文創提供
旗美馬拉松讓跑友飽覽旗山、美濃美景，感受兩地不同文化。圖／聯合數位文創提供
旗美馬拉松讓跑友飽覽旗山、美濃美景，感受兩地不同文化。圖／聯合數位文創提供
為參賽者補充體能，賽道沿途有香蕉無限量供應，另有香蕉蛋糕、香蕉蛋捲、美濃粄條、橙蜜番茄等在地美食補給品。圖／聯合數位文創提供
為參賽者補充體能，賽道沿途有香蕉無限量供應，另有香蕉蛋糕、香蕉蛋捲、美濃粄條、橙蜜番茄等在地美食補給品。圖／聯合數位文創提供
旗美馬拉松讓跑友飽覽旗山、美濃美景，感受兩地不同文化。圖／聯合數位文創提供
旗美馬拉松讓跑友飽覽旗山、美濃美景，感受兩地不同文化。圖／聯合數位文創提供
穿香蕉裝或客家藍衫的跑友成為賽事亮點。圖／聯合數位文創提供
穿香蕉裝或客家藍衫的跑友成為賽事亮點。圖／聯合數位文創提供

延伸閱讀

周邊太貴買不起？Sony新專利想讓玩家可以用「香蕉」當控制器

阿嬤聽信綠皮香蕉燉雞腳治骨痛 血脂反飆高

吃香蕉有助減重？ 營養師揭「最佳時機」及風險

高雄美濃退休校長熱愛登山 今早猝死月光山步道

相關新聞

以香蕉為主題旗美馬暫告別 跑友不捨：「旗」待再復出

聯合數位文創連4年籌辦「旗美馬拉松」，頗具好評，也締造許多美好回憶。主辦單位今天宣布，這項賽事今年將喊停，也感性地說「相...

高球／台巡賽總獎金首破1億 比賽場數也創歷年新高

2020年歷經全球嚴峻的疫情，TPGA台巡賽去年賽事驟減，許多選手度過最艱辛的一年，不過TPGA第10屆新任理事長陳榮興...

日媒：防疫情擴散 東奧可能不開放海外觀眾入境

日媒報導，日本政府針對預計今年夏天登場的東京奧運及帕運，已朝不開放海外觀眾入境的方向進行調整，主因是顧及可能造成2019...

桌球／卡達公開賽開戰 林昀儒突圍

中華桌球隊在新冠肺炎疫情中出征卡達，包括「一姐」鄭怡靜、老將莊智淵等今天都在單打賽程亮相，但5名台將只有世界排名第7的林...

美英籲抵制北京冬奧會 陸政協官員：不會得逞的

針對有西方國家將表態抵制冬奧會，大陸全國政協十三屆四次會議新聞發言人郭衛民今（3）日表示，這些做法有違「奧林匹克憲章」的...

英國搶辦2030世足賽 中國成強力對手

2030世界盃足球賽申辦搶破頭！ 英國首相強森近期受訪時表態，將撥出280萬英鎊參與競標申辦權，競爭對手包含西葡、南美4國、摩洛哥等3國、東南歐4國，與可能的強敵中國，英國與競爭對手一樣都採「組團申

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。