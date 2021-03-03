高球／台巡賽總獎金首破1億 比賽場數也創歷年新高

2020年歷經全球嚴峻的疫情，TPGA台巡賽去年賽事驟減，許多選手度過最艱辛的一年，不過TPGA第10屆新任理事長陳榮興在今天的年度賽事發表記者會上宣布，今年台巡正規賽場數預計達到15場，不但比去年的4場多了許多，全年度獎金總額更首次超過1億元，創下了近20年來台巡賽場數最多的紀錄。

陳榮興在2021年上任的第一年，最迫切優先的任務就是增加台巡賽比賽場數及全年度總獎金額，經過多月的努力，2021台巡賽全年比賽預計共24場，總獎金達1億38萬元。

這是TPGA自1993年起從中華民國高爾夫協會隸屬系統下獨立出來後，歷經9任理事長後，保守估計，自2000年後每年舉辦的台灣男子職業高爾夫巡迴賽，全年度比賽場數及總獎金都首度締造歷史新高紀錄。

陳榮興非常感謝台灣企業界的全力支持，尤其是三商行創辦人之一、三商集團榮譽董事長翁肇喜，去年因疫情影響，台巡賽場數與總獎金大幅萎縮，今年他以個人名義總冠名，特別贊助舉辦「肇喜登峰巡迴賽」，共有6場比賽，每場總獎金300萬元，翁肇喜每場贊助200萬元，共計1200萬元，率先築起今年台巡賽的基本架構。

陳榮興表示，去年全球疫情嚴峻，加上外籍選手均無法前來參賽，企業對高球比賽贊助意願驟降，取消或延辦了不少場比賽；年疫情趨緩，隨著企業信心大增，回歸力道強勁，賽事場數也大幅回升，總獎金額也增加許多，終於顯現台灣男子職業高球巡迴賽事的一大突破。

今年在台灣舉辦的亞巡賽仍是兩場，其中9月底與10月第一週舉行的第35屆台灣名人賽暨三商杯邀請賽，總獎金再次提高至歷史新高紀錄的100萬美金（約台幣2800萬元），繼續蟬聯今年台巡賽單場總獎金最高的第一大賽。第二場亞巡賽仰德TPC錦標賽訂於5月底6月初舉辦，是仰德集團自2010年起至今，今年是第11屆，總獎金維持50萬美元 (約台幣1400萬元)。