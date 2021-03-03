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桌球／卡達公開賽開戰 林昀儒突圍
中華桌球隊在新冠肺炎疫情中出征卡達，包括「一姐」鄭怡靜、老將莊智淵等今天都在單打賽程亮相，但5名台將只有世界排名第7的林昀儒突圍，晉級男單16強。
WTT挑戰賽卡達站總獎金20萬美金，共有5個項目，今天先進行女單還男單賽程，率先登場的鄭怡靜碰羅馬尼亞對手斯佐克斯（Bernadette CynthiaSzőcs），首局在「丟士」中以10：12讓出，第2局雖以11：7扳平，但8後兩局各只拿8分和3分，以局數1：3無緣晉級。
女單共有32籤，另兩名台將代表陳思羽和鄭先知也沒能突圍，分別都以局數1：3敗給南韓的梁夏銀和田志希，且3名台將唯一拿下的局數都是第2局。
莊智淵在男單首戰就碰世界排名第5的日本「怪物少年」張本智和，39歲的莊智淵面對年紀小22歲的對手遭直落3擊退；林昀儒則是撐過5局大戰考驗，以局數3：2逆轉德國對手杜達（Benedikt Duda），成單打唯一奪勝的台將。
雙打賽程今天稍晚也將登場，莊智淵聯手陳建安在男雙出擊，鄭先知和陳思羽也要在女雙突圍；林昀儒搭檔鄭怡靜的混雙賽程則是明天開始進行。
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