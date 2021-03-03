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日媒：防疫情擴散 東奧可能不開放海外觀眾入境
日媒報導，日本政府針對預計今年夏天登場的東京奧運及帕運，已朝不開放海外觀眾入境的方向進行調整，主因是顧及可能造成2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散。
日本每日新聞報導，多位相關人士透露，日本政府針對今年夏天要登場的東奧及帕運，已朝不開放海外觀眾入境的方向進行調整，未來將跟國際奧林匹克委員會（IOC）等單位協議後，在3月底前做出最後判斷。
日本政府主要是顧及國內輿論憂慮疫情擴大，接下來也將持續針對開放多少國內觀眾進場等進行檢討。
目前已有英國等國家已開始為民眾接種疫苗，但另一方面，變種病毒正在歐洲等地持續擴散。
基於疫情現況，為了讓東奧及帕運可以如期舉辦，日本必須強化邊境管控措施。日本政府相關人士說，在現在的情況下，「不可能開放外國觀眾入境」。
東奧相關人士說，IOC也在思考如果東奧無法如期舉行的話，可能會對接下來的2022年北京冬奧及2024年巴黎奧運造成影響，研判IOC應會尊重日本政府的想法。巷有關是否開放海外觀眾入境日本，IOC主席巴赫（Thomas Bach）2月24日曾說，「4月或5月初必須做出決斷」；東奧暨帕運組織委員會主席橋本聖子認為，應該在東奧聖火傳遞開跑的3月25日前後，決定整體方向。
東奧5方會談預計今天晚上舉行，包括巴赫、國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯（Andrew Parsons）、橋本聖子、東京都知事小池百合子及日本東奧暨帕運擔當大臣丸川珠代「5巨頭」都將出席。5人將針對是否開放觀眾進場等進行商議。
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