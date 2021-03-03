無視民調反對聲浪 日本埋頭籌備東奧

東京奧運能舉辦嗎？儘管媒體最新民調顯示，民眾反對聲浪居多，但日本各單位仍持續準備中。東京都知事小池百合子也嘗試讓東京圈的防疫達標，目前染疫人數漸下降、但仍未達標準，她也積極申請延長緊急狀態，而東奧組委會新主席橋本聖子正準備舉行「五方會議」，討論東奧是否開放觀眾入場與相關入境議題，所有動作都指向「東奧將照辦不誤」。

東京圈嚴控制疫情

儘管最新民調顯示，日、英、德人民都反對東奧舉辦，特別以自家人反對得最兇，但官方照樣有條不紊的籌備中，國家廣播中心也報導，醫學專家也警告，奧運很可能是大規模疫情散佈的溫床，但國際奧會的官員隨即反駁此一說法，從中不難看出國際奧會的官方意思。

至於日本各單位也是積極各自準備中，作為防疫輿論的最大目標人物，東京都知事小池百合子明白降低東京圈的染疫程度是當務之急，她明定了每週降低染疫人數3成的目標，雖然現在防疫效果慢慢彰顯，但進度緩慢，目前每週下降率仍不達標（約是上週的80至90%），小池3日也呼籲延長7日就要到期的緊急狀態命令，盼打鐵趁熱，防止疫情反撲。

五方會議討論方針

然而，東京延長緊急狀態的申請沒被批准，根據《彭博社》報導，日本首相菅義偉與小池在防疫政策上有分歧，他3日表示會諮詢過專家、確認過數據再做決定，這與菅義偉考慮的經濟發展和民心安撫有關，他擔心延長的緊急狀態會讓民眾不耐，顧慮經濟發展持續停滯。當局最快會在4日一早決定是否延長東京圈的緊急狀態。

除了小池在控制染疫數量的努力，作為東奧組委會主席的橋本聖子也打算把「質疑聲浪最大的議題」擺上桌討論，《衛報》報導，橋本預計在3日晚間與國際奧會主席巴赫、殘奧主席帕森斯、小池、日本奧運大臣丸川珠代舉行「五方會議」，討論觀眾入場以及球迷入境的方針。橋本提過，無論觀眾數量是多是少都沒關係，重要的是奧運本該是有觀眾在運動員面前的傳統。種種跡象顯示，若順利照著控制目標走，沒有爆發大規模議題，官方將落實東京奧運。

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