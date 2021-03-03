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英國搶辦2030世足賽 中國成強力對手

台灣醒報 / 台北報導
2030世界盃足球賽競標，多達5組爭辦的競爭者，大多是跨協會的組團申辦，一直失敗的英格蘭足協這次也捲土重來，帶上另外4個足協一起爭辦。 截圖自維基百科
2030世界盃足球賽競標，多達5組爭辦的競爭者，大多是跨協會的組團申辦，一直失敗的英格蘭足協這次也捲土重來，帶上另外4個足協一起爭辦。 截圖自維基百科

2030世界盃足球賽申辦搶破頭！

英國首相強森近期受訪時表態，將撥出280萬英鎊參與競標申辦權，競爭對手包含西葡、南美4國、摩洛哥等3國、東南歐4國，與可能的強敵中國，英國與競爭對手一樣都採「組團申辦」，他們將與愛爾蘭一起，由於足球界是以協會而非國家為單位，等同於是5協會合辦（英格蘭、北愛、威爾士、蘇格蘭、愛爾蘭）。

英格蘭5協會同辦

根據《國際賽事報》新聞，英國首相強森近期鬆口表態，將支持英格蘭申辦2030世界盃，由於競爭對手多以「組團申辦」為主，英格蘭足協早在2018年就與鄰近的協會討論組團的可能，在強森一錘定音確定加入申辦後，這個「史上最大主辦團」將正式參與競標。

足球世界是以協會而非國家區分（協會都有各自的代表隊），這次英國的申辦將是5協會聯手，包含英格蘭、北愛爾蘭、威爾士、蘇格蘭、愛爾蘭，英國當局會先掏出280萬英鎊支持競標。由於英格蘭前一次舉辦世界盃得追溯到1966年，之後4度申請都失敗，本次強森高喊「希望把足球帶回家（英格蘭）」，他也透露，除了申請世界盃，還打算單獨舉辦今年夏天、被疫情延後一年的2020歐國盃。

競爭對手眾多

但他們競爭對手也很多，最早投入競標的是摩洛哥，他們在2026世足主辦爭輸美加墨聯手後，旋即投入2030的申辦，摩洛哥也計畫拉上鄰近的阿爾及利亞和突尼西亞；第二個是阿根廷與烏拉圭為首的南美4國聯辦；隨後是東、南歐的組合，羅馬尼亞、保加利亞、塞爾維亞、希臘打算「一魚二吃」，一次申請2028歐國盃與2030世足，再來是去年底西、葡聯手申請。

而據傳，中國也將加入競爭行列，雖然官方沒有鬆口，但國際足協多次前往討論，被認為是潛在的強力競爭者，加上去年中國大興土木改造12座國際賽事標準的球場，甚至有一座能容納10萬人的超大型現代化球場，若只是為了亞洲盃與世俱杯有點小題大作，被猜測是為了世界盃做準備。

2030年世界盃申辦具體競標章程將於2022年確定，同年也是最終提交申請的截止期，2024年國際足協將在考察後選出主辦國歸屬。

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