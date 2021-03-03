高球／推動高爾夫北市說明會 各級學校踴躍參與

為了推動高爾夫基層札根，中華高球協會開始積極推動「高球六年振興計畫」，期許提升整體台灣高球水準，為此，高球協會與台北市教育局合作，於今天下午二時在台北市博愛國小舉辦「推動高爾座談會」台北市說明會，由台北市蔡炳坤副市長主持，高球協會理事長王政松與體育署周國金專門委會參與，立法委員吳思瑤、台北市議員王心儀與戴錫欽列席，台北市各級校長、老師出席踴躍，進行一場高球交流，全體要為台灣高球運動發展盡一份心力。

中華民國高爾夫協會理長王政松指出，高球運動是一項不受限於身高、體型的運動，最適合國人發展，在六年振興計劃中基層札根啟動後，透過向下札根把基盤做大，期望在未來六年內擴大高球人才庫。

蔡炳坤副市長表示，為了台北市高球運動紮根，鼓勵學校踴躍申請「110補助高級中等以下學校推動高爾夫實施計劃」，讓地方、中央、學校一起來，勇敢的踏出第一步，為孩子們未來發展的道路開闢更多選項。

這場說明會三大目標:

一、高爾夫不是有錢人專屬的運動，高爾夫球是選手翻轉人生最有效的運動。

二、高爾夫基層扎根計畫的執行，不管是在偏鄉或是都市都同樣地普遍執行，全台的國小、國中、高中都是扎根計畫的對象，並給予相同的機會。

三、希望藉由推動基層扎根工作，把基層潛力青少年選手從目前300餘位，在6年後提升到1500位以上。

六年振興計畫及五個主要項目如下:

為了培育更多優秀高爾夫選手、爭取在國際賽事上的優異成績、提升台灣高爾夫在世界的能見度與地位，基於這三個長遠的期許，中華民國高爾夫協會現任理事長王政松，在不斷積極與政府溝通與推動下，獲得蔡英文總統的支持，已於今年正式全面推動高爾夫六年振興計畫。

1.深化基層扎根

2.厚植選手訓練機制

3.提升賽事價值

4.加強國際交流

5.帶動國內高爾夫產業發展

期待透過更積極的作為與資源的挹注，為台灣高爾夫找出更有前景的發展機會。