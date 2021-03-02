藤球／亞藤總改選 中華藤協理事長蔡鴻鵬當選副會長 

亞洲藤球總會（Asian Sepaktakraw Federation, ASTAF）1日舉行線上會員大會，進行四年一次的改選，中華民國藤球協會理事長蔡鴻鵬順利當選副會長，現任新加坡籍的亞洲藤總會長阿都哈林（Abdul Halim Kader）雖面臨強烈競爭，依舊獲得眾多會員國代表支持，自2004年以來連五屆蟬聯會長。

原本應該在去年舉行的亞洲藤總會員大會，受到新冠肺炎疫情干擾延至1日並首次採取線上會議方式進行，本屆大會重頭戲是四年一度的改選，中華藤協理事長蔡鴻鵬接下前任理事長葉政彥的棒子，在副會長的競爭中獲得30票支持順利當選，任期將從2021至2025年。

蔡鴻鵬除了感謝其他國家代表的支持外，也表示一切要歸功於曾分別擔任亞洲藤總副會長、執行委員的中華藤協名譽理事長葉政彥、黃忠仁過去長期以來在國際及亞洲藤球圈的耕耘與努力。延續著前輩的腳步，他強調未來仍會持續強化臺灣與各國的藤球交流，以及締結姊妹會等友好關係，透過更多往來互動進一步帶動國內藤球發展與實力提升。

1日的大會，現任新加坡籍的亞洲藤總會長阿都哈林首次面臨強烈挑戰，包括馬來西亞、新加坡現任藤球協會理事長都出馬角逐會長一職，不過阿都哈林仍在各國代表力挺下取得30票過關，擔任亞洲藤總會長至今17年的阿都哈林表示，下一個階段除了要開拓更多亞洲國家加入會員，最終目標是希望能把藤球帶進奧運殿堂。