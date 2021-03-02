足球／去年中超冠軍蘇寧隊無預警解散 大陸球迷不滿喊抵制

去年拿下中超冠軍的江蘇足球俱樂部，2月28日無預警公告稱「即日起停止營運」，引起譁然。不少球迷對於母公司蘇寧集團此舉相當不滿，在網上串聯發起抵制活動。

去年風光拿下中國足球超級聯賽冠軍的江蘇隊，28日發布公告稱「即日起，江蘇足球俱樂部停止所屬各球隊的運營，同時在更大範圍內期待社會有識之士和企業與我們洽談後續發展事宜」，為中國球界投下震撼彈。

綜合新浪體育、搜狐網報導，從江蘇隊宣布暫停營運至今已經兩天，許多球迷不滿的情緒逐漸堆高，無法忍受蘇寧集團的決定，因此在網路上開始串連抵制蘇寧集團旗下，包含蘇寧易購在內的商品與服務。

在微博等中國社群網站，流傳的圖片與文宣包含，「抵制蘇寧，人人有責，還我江蘇隊」、「熱愛生活，熱愛足球，遠離蘇寧」、「SUNING OUT」等。

據報導，雖然江蘇隊的公告稱「停止營運」，但是江蘇隊母企業蘇寧集團的財務狀況不佳，過去多次曾想出售球隊未果，因此未來在處理球隊的問題上，比起等待被接管，解散的機會可能大得多。

新浪體育強調，江蘇隊若走上解散一途，「不僅對國內職業足球造成重創，在國際足壇範圍內亦會產生巨大負面影響」。

北京日報指出，江蘇隊陷入停擺並不令人意外，由於惡劣的財務情形，過去也曾提出「零轉讓計畫」，但條件是買家必須承接約人民幣5億元（約新台幣21.5億元）左右的債務，其中包含大量的欠薪。

報導提到，在「買漲不買落」的考量下，江蘇省內沒有企業願意接手這個燙手山芋，導致球隊缺少正常營運的保障。而且欠薪使得許多球員不是未續約，就是轉會；主帥離隊，也使球隊冬訓推遲。

報導稱，若沒有出現奇跡的話，江蘇隊將是中國足球史上一樁永遠不堪回首的記錄。