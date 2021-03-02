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足球／有錢人專屬！世界盃決賽VIP雙人套票162萬台幣開賣

聯合新聞網 / 綜合報導
法國隊拿下2018年足球世界盃冠軍。 歐新社。
法國隊拿下2018年足球世界盃冠軍。 歐新社。

四年一度的世界盃足球賽將在明年點燃戰火，儘管各國的參賽資格仍未全數確定，但FIFA(國際足總)卻嗅到一絲商機，搶先開賣2022年卡達世界盃決賽VIP門票，且價格不斐，票價高達4萬2270英鎊(折合約新台幣162萬6972元)。

根據《太陽報》報導，FIFA日前開始販售2022年世足賽雙人套票，票價共計4萬2270英鎊，球迷能在球場內的休息室享用主辦方所準備的餐點，也提供雞尾酒、香檳等酒類，而這項服務僅在開球前、中場休息及比賽級比賽結束後提供，而購買此雙人套票者，也享有四強賽及季軍賽的入場資格，

FIFA也宣布官方僅與「MATCH Hospitality」售票代理公司為合作夥伴，是唯一獲得FIFA授權的公司，呼籲勿購買來路不明的門票，而2022年世界盃決賽地點也將在卡達盧塞爾地標體育場熱鬧展開。

考量到中東地區在夏季極度炎熱，因此2022年世足賽將於11月21日展開序幕，這也是首次於冬季展開的世界盃，12月18日則是舉行決賽。

卡達 票價 中東 足球 體育

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