足球／警突襲西甲豪門巴薩辦公室 傳前主席等高層被捕

中央社 / 巴塞隆納1日綜合外電報導
加泰隆尼亞地區的警方今天突襲西班牙甲級足球聯賽豪門巴塞隆納隊辦公室並逮捕數人。法新社
加泰隆尼亞地區的警方今天突襲西班牙甲級足球聯賽豪門巴塞隆納隊辦公室並逮捕數人。法新社

西班牙甲級足球聯賽豪門巴塞隆納隊（FC Barcelona，簡稱巴薩）6天後將選舉新主席，但加泰隆尼亞地區的警方發言人告訴法新社，警方今天突襲巴薩辦公室並逮捕數人。

西班牙卡迪納塞電台（Cadena Ser）報導，被捕者包括去年10月辭職的巴薩前主席巴托梅烏（JosepMaria Bartomeu）、執行長葛勞（Oscar Grau）和俱樂部的法律部門負責人。

但警方拒絕證實被捕者姓名，只表示有進行逮捕，以及這次行動是由金融犯罪防治小組的員警執行。

根據西班牙媒體報導，這次行動與去年的「巴薩門」（BarcaGate）醜聞有關。在這起醜聞中，巴薩被控聘用一家公司，在社群媒體上批評現役和過去的球員，以美化當時的主席巴托梅烏的形象，但球隊矢口否認。

據稱梅西（Lionel Messi）、瓜迪歐拉（PepGuardiola）、哈維（Xavi Hernandez）等球員都是這場行動鎖定的目標。梅西一度傳出有意離隊，但後來決定留下來。

梅西 哈維 巴塞隆納

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