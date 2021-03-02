足球／警突襲西甲豪門巴薩辦公室 傳前主席等高層被捕
西班牙甲級足球聯賽豪門巴塞隆納隊（FC Barcelona，簡稱巴薩）6天後將選舉新主席，但加泰隆尼亞地區的警方發言人告訴法新社，警方今天突襲巴薩辦公室並逮捕數人。
西班牙卡迪納塞電台（Cadena Ser）報導，被捕者包括去年10月辭職的巴薩前主席巴托梅烏（JosepMaria Bartomeu）、執行長葛勞（Oscar Grau）和俱樂部的法律部門負責人。
但警方拒絕證實被捕者姓名，只表示有進行逮捕，以及這次行動是由金融犯罪防治小組的員警執行。
根據西班牙媒體報導，這次行動與去年的「巴薩門」（BarcaGate）醜聞有關。在這起醜聞中，巴薩被控聘用一家公司，在社群媒體上批評現役和過去的球員，以美化當時的主席巴托梅烏的形象，但球隊矢口否認。
據稱梅西（Lionel Messi）、瓜迪歐拉（PepGuardiola）、哈維（Xavi Hernandez）等球員都是這場行動鎖定的目標。梅西一度傳出有意離隊，但後來決定留下來。
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