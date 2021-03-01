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田徑／牙買加短跑名將開第一槍 要接種疫苗寧不參加東奧

聯合新聞網 / 綜合報導
手握四面奧運獎牌的牙買加選手布雷克（Yohan Blake）表示自己寧願放棄參加東京奧運，也不願接種新冠肺炎疫苗。 歐新社
手握四面奧運獎牌的牙買加選手布雷克（Yohan Blake）表示自己寧願放棄參加東京奧運，也不願接種新冠肺炎疫苗。 歐新社

手握四面奧運獎牌的牙買加選手布雷克（Yohan Blake）表示自己寧願放棄參加東京奧運，也不願接種新冠肺炎疫苗

布雷克參加由牙買加運動協會（JAAA, Jamaica Athletics Administrative Association）所舉辦的當地賽事，賽後他針對東奧問題向媒體透露，「我有我的理由（不去接種疫苗）。」

「我的心理狀況很強健，不需要疫苗，如果一定要我接種疫苗，我寧願缺席這次奧運，」布雷克表示，「我很快樂，我現在不想參加，但我有我的理由。」

布雷克近期開設了一間醫療機構，他告訴當地媒體《牙買加拾荒者》，希望從5月開始參與國際比賽，31歲的他也正尋求生涯第三次的奧運參賽機會。

布雷克在2012年倫敦奧運100與200公尺田徑項目中都拿下銀牌，僅次於同鄉的「牙買加閃電」波特(Usain Bolt)，而兩人也在2016年的里約奧運中合作，在400公尺接力賽中拿下金牌，當年他在100公尺獲第四，200公尺項目卻未能進入決賽。

同樣來自牙買加的鮑威爾（Asafa Powell）告訴媒體：「我沒有選擇，只能認命接種疫苗。」38歲的他表示自己若不接種可能就僅剩退休一途。

牙買加政府預計將為前線醫療人員與年長者施打第一波疫苗，第一波將拿到5萬劑的AZ疫苗，而印度一共捐贈給了他們50萬劑。總理霍爾尼斯（Andrew Holness）表示，國民對這種疫苗的看法已經發生轉變，因為在國外沒有不良反應的報導。

根據東京奧運主辦方的計畫，他們並沒有強制要求運動員們必須接種疫苗，並認為疫苗應優先替最迫切需要的人民施打，然而幾個國家已經宣佈他們會替奧運選手優先施打疫苗，包括立陶宛、匈牙利、塞爾維亞、以色列和新加坡。

東京奧運 疫苗 拾荒 新冠肺炎 里約

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