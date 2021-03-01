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網球／約克維奇當球王累計310周 平費德勒史上最長紀錄
據最新公布的世界網球男單最新排名，澳網冠軍約克維奇(Novak Djokovc)繼續蟬聯球王並無意外，但錦上添花的是，他累計「球王」周數達310周，平了瑞士名將「費爸」費德勒(Roger Federer)的紀錄，兩人並列史上最長，不過，下周就會是約克維奇個人寫下新猷了。
由於約克維奇世界排名積分與排名第二納達爾(Rafael Nadal)，差距超過2000分(一場大滿貫賽冠軍積分)以上，因此約克維奇仍可一路坐穩球王寶座，在法網之前，紀錄都將堆高。
不過，約克維奇生涯最長連續「球王」周數為122周(2014年7月至2016年11月)，仍遠遠落後費德勒連續237周的紀錄，目前約克維奇蟬聯28周。
台灣女將謝淑薇，於上周挺進世界女單50名內，但今天公布最新排名跌了兩名至52名。
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