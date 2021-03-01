足球／高中五人制決賽 台中雙雄拚冠

109學年度中等學校五人制足球聯賽高男組複賽，昨天產出晉級隊伍，台中市惠文高中和青年高中代表隊確定取得決賽門票，3月14日到20日將持續挑戰佳績。

台中市府運動局長李昱叡昨天分別到場鼓舞球隊，他表示，市府全力支持學校培育足球人才，其中青年高中針對五人制足球運動長期進行培訓，在教練李名宥的指導下，去年拿下全國第四佳績，而今年出征選手多半為高二主力，目標就是要勇奪冠軍。

此外，惠文高中同時培育五人制與十一人制足球選手，在教練葉獻中的帶領下同樣為全國聯賽的常勝軍，不僅男足挺進決賽，女足更率先打進3月7日至13日的決賽，期待台中代表隊發揮團隊默契，將冠軍抱回台中。

青年高中連假首日出戰宜蘭高中，以3：1取得第4勝，篤定晉級，昨天再以4：1力克新竹高中；惠文高中則以19：4大勝苗縣竹南，兩隊最終積分7戰5勝，在A、B組分別排名第三，雙雙進入8強決賽。

台中運動局說明，為支持台中在地校隊迎戰全國聯賽，運動局透過補強運動防護措施，協助代表隊組訓參賽，除了五人制足球聯賽，惠文高中男足將於3月7日至8日前往吳鳳科技大學進行「109學年度中等學校十一人制足球聯賽」複賽，持續為市爭光，另為備戰110年全國運動會，與台中市體育總會足球委員會合作及早展開男、女代表隊選拔、培訓作業，共同培育足球運動人才。