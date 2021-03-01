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企排／台電挑戰賽寫7連霸 黃建逢退休沒遺憾

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台電完成挑戰賽7連霸，場邊啦啦隊拋下紅色彩帶。記者曾原信／攝影
台電完成挑戰賽7連霸，場邊啦啦隊拋下紅色彩帶。記者曾原信／攝影

企業排球聯賽16年挑戰賽今天在台大體育館落幕，男排「王者」台電隊沒遇太多阻礙，3戰2勝制的系列賽第2戰以25：13、25：23、25：14擊敗雲林MIZUNO隊，除完成7連霸，隊史第11座挑戰賽冠軍也入袋，同時是第10度包辦例行賽和挑戰賽金盃。

台電男排企聯16年補進上賽季的「得分王」李興國，戰力再加成，加上MIZUNO失誤送分，隊長「正義」戴儒謙說：「比預期容易一點，對手都大學生，穩定度有差，光失誤就送我們一局了。」

順利完成連霸，台電資深攻擊手黃建逢也確定告別賽場，選手生涯大小傷不斷的他表示，近兩年受傷是影響，無法完全展現技術，考慮很久才做出16年打完退役的決定，之後也不打算轉往教職，將好好在台電工作、照顧家庭。

2013年拿下亞洲男子排球俱樂部錦標賽最佳攻擊球員的他說：「感謝球迷這十幾年來的支持，我從企排5年到現在， 聯賽真的成長很多，5年的觀眾一隻手就數得出來，也希望台灣排球發展更好。」

2月1日才從國家隊歸隊的戴儒謙透露，看到同期戰友一個個退役，多少有些感觸，但他以2022年杭州亞運為目標，除了繼續在國家隊努力，在台電也扮演傳承角色，帶著學弟一同進步。

稍早女子組挑戰賽冠軍賽，台電女排也以3：1的局數擊敗台北鯨華，直落2完成5連霸；男排接棒收穫金盃，成台電男女排第7度囊括挑戰賽雙料冠軍。

台電新血李興國（右）重扣攻擊。記者曾原信／攝影
台電新血李興國（右）重扣攻擊。記者曾原信／攝影
台電3人攔網封阻雲林MIZUNO。記者曾原信／攝影
台電3人攔網封阻雲林MIZUNO。記者曾原信／攝影
台電得分，球員吶喊慶祝。記者曾原信／攝影
台電得分，球員吶喊慶祝。記者曾原信／攝影

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