企排／鯨華「斷電」差一步 台電挑戰賽封后

成軍第二年就挺進企業排球聯賽挑戰賽冠軍賽，台北鯨華女排隊今天挑戰衛冕軍台電女排隊仍差一步，台電在讓出首局下連趕3局，以14：25、25：23、25：13、25：16逆轉鯨華，完成挑戰賽5連霸，同時是第9度完成例行賽、挑戰賽雙冠。

確定奪冠的一刻，台電「自由女神」楊孟樺和老將「小毛」張秝芸眼淚馬上奪眶，例行賽尾聲在訓練扭傷膝蓋的楊孟樺邊哭邊說，難過自己受傷拖累球隊，但這個月都很努力復健，一直到今天最後一場比賽，「謝謝隊有幫助我，我也拚到下場，最後一場了，謝謝隊友帶著我。」

季前就有退休計畫的「小毛」，眼淚是不捨也是解脫，她苦笑說左膝蓋傷勢是高掛球鞋最大原因，「膝蓋不行，太辛苦了。」29歲的她提到，「慢熱」向來是球隊毛病，但今天第二局關鍵時刻全隊有撐過去，是比賽的轉捩點，「最後一場比賽，結束了，沒有遺憾了。」

企排挑戰賽冠軍賽採3戰2勝制，台電昨天首戰直落三擊敗鯨華，今天再以4局收下勝利，鯨華教頭鄧衍敏惋惜說：「第一局對位上都有做到交代的，自己第二局有些輪轉小失誤，第三、四局先發沒撐住，台電6個球員都很穩定，的確都是一時之選，有點遺憾，兩個外援都很拚，配合度都很高。」