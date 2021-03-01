LPGA／甘布里奇高球賽與前球后同組 徐薇淩有收穫

台灣旅美高球好手徐薇淩今天在LPGA甘布里奇女子賽第四回合繳出72桿，累計以高於標準5桿的293桿，並列第66。對於能有機會與前球后索倫斯坦同組，徐薇淩坦言，讓自己更加成長。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）第2站為甘布里奇（Gainbridge）女子賽，也是旅美台將程思嘉、徐薇淩等人新球季的首戰，今天在美國佛羅里達州奧蘭多市諾那湖高爾夫鄉村俱樂部（Lake Nona Golf &Country Club）舉行第四輪賽事。

美國女將納莉．柯達（Nelly Korda）賽前帶著1桿領先優勢出發，今天表現依舊穩健，進帳3鳥且零柏忌，以低於標準3桿的69桿繳卡，累計以低於標準16桿的272桿封后。

美國女將湯普森（Lexi Thompson）、韓裔紐西蘭籍前球后高寶璟（Lydia Ko）累計以275桿並列第二。

程思嘉今天狀況不佳，抓下3鳥，但也領到4柏忌，以73桿作收，累計以平標準桿的288桿，並列第44。

徐薇淩今天與LPGA名人堂前球后索倫斯坦（AnnikaSorenstam）同組出發，讓她直呼幸運，可以近距離觀賞前球后的球技，賽後也在臉書上抒發心情。

徐薇淩開球前盡量掩飾自己既緊張又害羞的心情，專注在比賽中，她在比賽過程中從旁觀察前球后，「每一顆的準備動作，攻擊策略，著實不像一個已經退休12年的選手」。

徐薇淩表示，前球后其實與每一名選手一樣，「打好球會開心握拳，失誤了會搖頭懊惱，但她從來沒有隨便應付，對待每一顆球如此，對每一個支持她的球迷，亦是如此」。

徐薇淩今天射下4鳥，但也吞下2柏忌和1個雙柏忌，打出72桿，總計以293桿，並列第66。她說，儘管成績不理想，但能獲得這麼好的機會，不管是面對球，還是人生，只會讓她更加成長。