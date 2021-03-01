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高球／替老虎伍茲加油 眾球星著招牌「紅衣黑褲」支持

聯合新聞網 / 綜合報導
前球王麥克羅伊(Rory McIlroy)、里德(Patrick Reed)等名將紛紛穿上伍茲招牌「紅衣黑褲」出賽，向這位贏得15座大滿貫冠軍的天王致敬。 取自Bleach Report推特
前球王麥克羅伊(Rory McIlroy)、里德(Patrick Reed)等名將紛紛穿上伍茲招牌「紅衣黑褲」出賽，向這位贏得15座大滿貫冠軍的天王致敬。 取自Bleach Report推特

老虎伍茲（Tiger Woods）23日遭遇嚴重車禍，所幸經治療後目前已逐漸康復，然而未來能否重返賽場仍為未知數，今（3月1日）日WGC墨西哥錦標賽最後一輪，前球王麥克羅伊(Rory McIlroy)、里德(Patrick Reed)等名將紛紛穿上伍茲招牌「紅衣黑褲」出賽，向這位贏得15座大滿貫冠軍的天王致敬。

根據伍茲的推特聲明，他因車禍所傷的雙腿已漸漸康復，且他的精神狀況也相當良好，尚有餘力感謝來自各界的支持。

麥克羅伊表示，「我們很幸運看到他還活著，我們覺得應該做點什麼來向他對高球的付出致敬。」其他參賽選手包括里德、湯瑪斯（Justin Thomas）、費諾（Tony Finau）、戴伊（Jason Day）、福利伍德（Tommy Fleetwood）、昌普（Cameron Champ）、薛弗勒（Scottie Scheffler）、李旻宇和慕尼歐茲（Sebastian Muñoz）等高球選手紛紛在今日的WGC墨西哥錦標賽穿上紅衣黑褲表達支持。

而在醫院休養的伍茲打開電視見到這幕也感動發文，寫道「當我打開電視看到所有人都穿著紅色上衣，難以解釋我當時有多感動，感謝每一位選手與每一位粉絲，這段艱難的時刻你們真的幫了我很多。」

墨西哥 老虎伍茲 麥克羅伊

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