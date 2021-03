高球／替老虎伍茲加油 眾球星著招牌「紅衣黑褲」支持

老虎伍茲(Tiger Woods)23日遭遇嚴重車禍,所幸經治療後目前已逐漸康復,然而未來能否重返賽場仍為未知數,今(3月1日)日WGC墨西哥錦標賽最後一輪,前球王麥克羅伊(Rory McIlroy)、里德(Patrick Reed)等名將紛紛穿上伍茲招牌「紅衣黑褲」出賽,向這位贏得15座大滿貫冠軍的天王致敬。

根據伍茲的推特聲明,他因車禍所傷的雙腿已漸漸康復,且他的精神狀況也相當良好,尚有餘力感謝來自各界的支持。

麥克羅伊表示,「我們很幸運看到他還活著,我們覺得應該做點什麼來向他對高球的付出致敬。」其他參賽選手包括里德、湯瑪斯(Justin Thomas)、費諾(Tony Finau)、戴伊(Jason Day)、福利伍德(Tommy Fleetwood)、昌普(Cameron Champ)、薛弗勒(Scottie Scheffler)、李旻宇和慕尼歐茲(Sebastian Muñoz)等高球選手紛紛在今日的WGC墨西哥錦標賽穿上紅衣黑褲表達支持。

It is hard to explain how touching today was when I turned on the tv and saw all the red shirts. To every golfer and every fan, you are truly helping me get through this tough time.