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游泳／世青紀錄獲認證 王冠閎成第一人
我國「蝶王」王冠閎在ISL國際游泳聯盟打破200公尺蝶式短水道世界青少年紀錄，日前經過國際游泳總會（FINA）正式確認，成為台灣史上第一位世界青少年紀錄保持人，接下來要前進東京奧運，繼續締造歷史。
王冠閎去年挑戰ISL職業賽事，游出精采表現，儘管一度傳出FINA可能不會認證ISL賽事的世界紀錄，但中華游泳協會25日收到FINA正式來函，確認王冠閎締造的1分49秒89打破世界青少年短水道紀錄，中華游協舉辦有功人員表揚大會上也特別表揚王冠閎。
王冠閎的教練黃智勇表示，愛徒一切努力有了代價，「成為台灣第一人，很值得我們為他驕傲。」
主角本人對確認紀錄則是平常心，「我們是正直的運動員，不會做偷雞摸狗的事，所以當下我就知道破紀錄了，現在確認，心情沒有特別意外。」他對泳協舉辦表揚大會則感到非常感謝，他說：「協會不只重視選手，包括教練，以及在背後支持我們的人都加以表揚，讓大家感到被尊重。」
包括台中市副市長陳子敬、中華奧會副秘書長鄭世忠等人都出席，泳協理事長曾正宗強調，泳協經過3年努力，進行改組、改革與創新，繳出漂亮成績，不但有王星皓與王冠閎兩名奧運A標選手，2019年更舉辦世界盃游泳馬拉松系列賽，讓更多人看到台灣之美。
王冠閎和王星皓都拿到奧運門票，距離東京奧運目前還有4個月左右時間，王冠閎心思全部都在準備奧運，他透露每個月都有不同的訓練模式，現階段以體能為主，接下來將鎖定生涯第一次全大運。
面對奧運，黃智勇對愛徒充滿信心，「冠閎是大賽型選手，游泳是客觀項目，以目前秒數，很有機會進入決賽，現在目標就是以締造台灣參賽歷史，當然希望他能有更好發揮，爭取最佳成績。」
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